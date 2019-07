Lingen. Probleme in der Ehe, in der Familie, mit dem Partner oder den Kindern gehören zu den Themen, die im Psychologischen Beratungszentrum (PBZ) in Lingen angesprochen werden. Aber auch der Verlust eines nahe stehenden Menschen oder Traumata nach Flüchtlingserfahrungen sind Gründe, weshalb sich Ratsuchende an das Beratungszentrum in der Bernd-Rosemeyer-Straße 5 wenden.





In einem Gespräch mit unserer Redaktion blickt Justinus Jakobs, Leiter des PBZ auf das vergangene Jahr zurück. Insgesamt 855 Familien, Paare oder einzelne Personen haben sich in 2018 an das PBZ gewandt. Zusammen mit den Übernahmen aus 2017 haben 1172 Ratsuchende das Gespräch mit der Einrichtung gesucht. "Das bedeutet, dass wir 6942 Beratungsgespräche geführt haben," erklärt Jakobs.

Zunehmende Bindungslosigkeit

Dabei ist für Jakobs neben den stets wiederkehrenden Themen ein Trend erkennbar. "Bei vielen Besuchern fällt eine zunehmende Bindungslosigleit auf", erzählt der Therapeut. "Das heißt, diesen Menschen fällt es schwer, verbindliche Beziehungen einzugehen und sie auch durchzuhalten."

Männer tun sich schwerer als Frauen

Zunehmend ist hier die Zahl der jungen Männer, die oftmals nach einer gescheiterten Beziehung oder einer abgebrochenen Ausbildung unter hohem psychischen Druck stehen. Meist gelingt diesen noch ein Anruf bei der Beratungsstelle, aber zum vereinbarten Termin kommen sie dann nicht. Jakobs sieht sowohl Ängste, als auch Scham- und Schuldgefühle als Gründe für dieses Verhalten, was besonders bei der Altersgruppe zwischen 18 und Ende 20 ausgeprägt sei, wie er festgestellt hat.

Hinter jedem Widerstand stehen auch Bedürfnisse

Die Ursachen sind seiner Meinung nach recht vielschichtig. In der Kindheit sei auch heute noch die Bindung zur Mutter stärker ausgeprägt als zum Vater. Auch im Kindergartenalter seien überwiegend weibliche Kontaktpersonen wichtige Ansprechpartner. Väter kämen oft später oder möglicherweise auch gar nicht ins Spiel, sodass den Jungen der gleichgeschlechtliche Ansprechpartner fehlt. Entsprechend schwer fällt es ihnen, Hilfe zu suchen oder anzunehmen. "Das spiegelt sich auch in der Quote von 71,9 Prozent Frauen gegenüber 28,1 Prozent Männer, die bei uns Rat suchen wider", unterstreicht Jakobs. Vielfach herrsche die Meinung, dass es ein Zeichen von Schwäche ist, sich Hilfe zu holen, da die zwischenmenschlichen Probleme ja niemanden etwas angingen. Gemeinsam nach Lösungen zu suchen oder Ideen zu bekommen, was man am eigenen Verhalten ändern könnte, fällt Männern deutlich schwerer als Frauen, ist seine Erfahrung.

Gleichzeitig ging es in der Erziehungsberatung ebenfalls häufiger um Jungen als um Mädchen, obgleich der Unterschied hier nur bei 40 zu 60 Prozent liegt. Doch der Trend setzt auch hier fort. Denn mehr Mütter als Väter suchen das Beratungsgespräch.

"Entwicklung geschieht durch Auseinandersetzung und Beziehungsarbeit", ist Jakobs überzeugt. "Hinter einem Widerstand stecken immer Bedürfnisse, über die es sich lohnt zu sprechen und daran zu arbeiten", ergänzt er. Die meisten seiner "Kunden" kommen etwa drei Mal erzählt Jakobs. Dann sei in der Regel der Grundstein für eine Veränderung gelegt und der Weg zu weiterführenden Hilfen im medizinischen, sozialpädagogischen oder psychologischen Bereich aufgezeigt.

Drei Bereiche

Seine Arbeit könne man in drei Bereiche einteilen, erläutert der Therapeut weiter. Im ersten geht es um Orientierung und Stärkung, sodass der Ratsuchende mit seinem Problem besser zurecht kommen kann. In einem zweiten geht es in die Aufarbeitung, in der die Zeit überbrückt wird, bis ein Therapieplatz zur Verfügung steht. Als drittes geht es um Begleitung (meist) von Familien. Doch so ein längerer Prozess sei kaum leistbar, denn schließlich gehe es um Beratung und nicht um Therapie.

Telefonsprechstunden

Dass der Bedarf nach einer solchen Einrichtung nach wie vor groß ist, belegen die Zahlen vom aktuellen Jahr. "Nach rund einem halben Jahr haben wir schon so viel Ratsuchende, wie im vergangenen Jahr nach neun Monaten", berichtet Jakobs. Er ist froh, trotzdem die Zeit bis zu einem ersten Kontakt weiterhin mit maximal vier Wochen recht kurz halten zu können. Zudem gebe es Telefonsprechstunden an vier Tagen in der Woche jeweils eine Stunde, um die Menschen mit ihren Problemen nicht zu lange allein zu lassen.





Die Telefonberatungsstunden sind Montag und Donnerstag von 9 bis 10 Uhr, Mittwoch von 14 bis 15 Uhr und Freitag von 11 bis 12 Uhr, Tel. 0591 4021.