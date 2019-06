Lingen. Walk‘ n Art – Laufen und Kunst. Unter diesem Motto hat am Freitagabend zum fünften Mal das kulturelle Ereignis an sechs Orten in der Lingener Innenstadt mit Musik, Theater, Performance, Kleinkunst und Tanz stattgefunden.

Zehn Schulen aus dem Altkreis Lingen beteiligten sich an den öffentlichen Veranstaltungen. So gab es unter anderem in der Kreuzkirche, Halle IV oder der Tanzgalerie Aufführungen, aber auch vor dem Historischen Rathaus oder dem Theaterpädagogischen Zentrum (TPZ). Zudem wurden die Wege zwischen den Veranstaltungsorten von Schülern bespielt. Der bunte Reigen an künstlerischen Darbietungen fand unter der Schirmherrschaft des Lions-Clubs Lingen-Machurius statt. Oberbürgermeister Dieter Krone und Lions-Präsident Chris Hofschröer eröffneten auf dem Marktplatz mit allen Akteuren das Festival.

Um 18 Uhr begannen die unterschiedlichen Walks, zu denen auch die Musikschule des Emslandes, das TPZ, die Tanzgalerie und die Kivelinge ihre Beiträge lieferten. In der gut gefüllten Kreuzkirche fanden die Besucher Gefallen an der Theateraufführung „Das Traumfresserchen“, aufgeführt von Fünftklässlern des künstlerisch-musischen Profils im Gymnasium Georgianum. „Die Rollen haben wir selbst besetzt“, erzählt Daria, die wie alle „großen Spaß“ an diesem Stück und an der Aufführung „Die Reise durch das Schweigen“, dargeboten von der Theater-AG, hatte.







Musikalisch heiter und unüberhörbar intonierte derweil die Orchesterklasse der Gesamtschule Emsland unter Leitung von Clemens Vollmer das Stück: „The best day of my life“. Auf Stelzen gehend, schauten bunt kostümierte junge Damen vom TPZ-Zirkus „Augustine“ auf die Besucher herab, begleitet von Akrobatinnen und ihrer „Giraffen-Leiterin“ Maike Blunk. „Wir wollten bunte, lebendige Bilder kreieren“, sagt sie „von oben herab“ – und gerne stehen sie alle für ein Selfie mit den feiernden Abiturienten bereit.

Eine große blaue Plane, übersät mit Plastikflaschen, Plastikgeschirr und Verpackungsmaterial, dazwischen ein hölzernes Segelboot. Die „Walker“ bleiben stehen, kommen mit den Siebt- bis Zehntklässlern der Oberschule Lengerich über das Thema „Plastik in den Weltmeeren“ ins Gespräch. „Wir haben diese Projektarbeit zusammen entwickelt“, erzählt Friederike. Auf das Holzboot – ein natürlicher Rohstoff – sollen Menschen aufspringen, um die Umwelt zu retten. Eine sehr gelungene Aktion, die spontan von der Cajon-AG unter Leitung von Peter Scholz vom Georgianum musikalisch unterstützt wurde.







Aufklären wollen auch die Elftklässler der BBS-Wirtschaft mit dem Dramenauszug aus Lessings „Ringparabel“. Das Alte Rathaus dient als Kulisse, vor der die Schüler die immer gültige Botschaft mitteilen: „Achtet die drei Weltreligionen. Jeder einzelne Mensch ist wichtig. Legt Vorurteile ab.“ – Eine Aussage, heute wichtiger denn je. Ein weiterer politischer Aspekt neben den leichteren Acts. Gut gemacht, Renate Rüther-Stickamp mit ihrer Klasse.





„Grenzen überschreiten“ wollten die „Himmelsstürmer“ vom TPZ auf dem Professorenplatz. Eindrucksvoll verdeutlichten die Tänzer Grenzen im Alltag. Wo engen sie uns ein, wie können wir sie überwinden? Eine sehr ausdrucksstarke Darbietung unter Leitung von Patricia Ens.





Bunte Schirme stehen gruppiert auf dem Marktplatz. Eine klassenübergreifende Installation des Gymnasiums Leoninum aus Handrup zum Thema: „Gut beschirmt, beschützt sein. Glücklich durchs Leben gehen. Was muss man schützen – Menschen, Tiere, Gebäude und vieles mehr.“

Ein paar Zuschauer mehr hätte man der Theatergruppe des Leoninum im Seminarraum der Halle IV gewünscht. Sie hatten Probleme in ihren "Szenen im Stehen im Regen" gegen die durchaus gelungene, aber zu laut hörbare Rock-,Pop- und Filmmusik der Liudger-Realschule unter Leitung von Manfred Hachmer anzuspielen.

Direkt vor der Unterführung spielten Schüler der Musikklasse 7 unter Leitung von Annette Grummel Gesamtschule Emsland allerlei bekannte Stücke, die manchen Passanten zum Verweilen veranlasste.

Über noch mehr Zuschauer durften sich die Oberschüler aus Spelle in der Tanzgalerie freuen. Für ihre musikalischen Darbietungen erklatschten sich die Zuschauer sogar noch eine Zugabe.





Walk ‘n Art ist eine Gratwanderung, die in dieser Art den meisten gefällt und gut ankommt. Aber auch kritische Töne sind zu hören. „Zu musiklastig, zu wenig Mitmachaktionen, wenig Neues, kein mitreißender gemeinsamer Abschluss.“ Einigen fehlten Angebote zwischen Marktapotheke und Unterführung. Bis zum nächsten Walk bleibt genügend Zeit, um das Format zu überdenken, mehr Besucher in die Stadt zu locken. Vielleicht lag es auch am zu gutem Wetter, denn die meisten Menschen saßen lieber, als dass sie wanderten.