Die zweite große Feldschlacht wird am Samstagnachmittag geschlagen. Nach der letzten Attacke fallen sich die Kämpfer friedlich in die Arme. Foto: Johannes Franke

Lengerich. Am Wochenende hat sich der Bürgerpark zum dritten Mal in ein Wikingerzelt- und Händlerlager verwandelt. Trotz spektakulärer Feldschlachten und heißer Feuershows erlebten die kleinen und großen Besucher ein friedfertiges Treiben mit mittelalterlicher Musik und somit ein beschauliches Familienfest in besonderer Atmosphäre.