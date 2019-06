Lingen. Eine 756 Kilometer weite Reise haben Schüler sowie Bürger aus der französischen Stadt Elbeuf sur Seine auf sich genommen, um die Partnerstadt Lingen zu besuchen.

Lingens Erster Bürgermeister Heinz Tellmann begrüßte die Gäste laut Mitteilung der Stadt am Donnerstagabend im Theater an der Wilhelmshöhe: „Wir sind stolz auf diese aktive Partnerschaft, die in diesem Jahr schon seit 15 Jahren besteht.“



14 Schüler sind zum Schüleraustausch an der Gesamtschule Emsland noch bis zum 30. Juni zu Besuch. Während dieser Zeit sind sie in Gastfamilien untergebracht und absolvieren Betriebspraktika in Lingener Unternehmen. Mit ihnen sind 17 Bürger sowie der Bürgermeister Djoudé Merabet und Ratsmitglied Thomas Caillot nach Lingen gereist.

Die Delegation bleibt bis Sonntag. Für beide Gruppen standen in dieser Woche ein Ausflug in das niederländische Deventer, gemeinsames Boulespielen mit den Gastfamilien beim VfB Lingen und der Besuch des Lingener Wochenmarktes auf dem Programm.

„Mein besonderer Dank gilt neben den Organisatoren auch den Gastfamilien, die die Gäste immer herzlich aufnehmen und den Austausch dadurch erst ermöglichen. Bon séjour à Lingen!“, sagte Tellmann.