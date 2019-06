Lingen. Alle zwei Jahre werden die Schüler des Gymnasiums Georgianum im sozialen Bereich besonders aktiv. So wurde wieder mit sehr viel Engagement der Lingener Verein Project Help unterstützt.

Wie aus einer Mitteilung der Schule hervorgeht, entstand bereits 2007 die Idee, tatkräftig benachteiligten Kindern zu helfen. Durch Kontakt zu Familie Greis, die zu den Initiatoren des Projektes gehört, wurde der Grundbaustein „Georgianer für Project Help“ entwickelt und in den letzten 12 Jahren sechsmal organisiert. Verschiedene Projekte in Südafrika wurden seitdem von den Schülern mit mehr als 49.000 Euro unterstützt, wobei das Geld jeweils sehr konkret unter anderem für einen Spielplatz, eine Umzäunung, für eine Suppenküche oder für Klassenraumcontainer eingesetzt wurde.





Nun haben die Schüler wieder fleißig gearbeitet und dafür Spenden von insgesamt 7561,70 Euro erhalten. Die grundlegende Idee ist dabei recht einfach: Zwei Wochen lang wird in der Familie, bei Freunden, Verwandten oder Bekannten Hilfe bei der Erledigung alltäglicher Aufgaben angeboten und diese Hilfe wurde auch in diesem Jahr von sehr vielen mit einer großzügigen Spende honoriert. Dabei wurden beispielsweise mehrere Flohmärkte organisiert, zahlreiche Muffins wurden in der Nachbarschaft verkauft, Vinyl-Platten mussten gereinigt und Kommunionkarten kontrolliert werden. Andere waren als Co-Trainer aktiv oder bewirteten auf privaten Feiern Gäste ihrer Eltern. Eine Schülerin verfasste eine Rezension für eine Buchhandlung, zwei Brüder haben für einen längeren Zeitraum auf ihr Taschengeld verzichtet und die gesparte Summe, aufgestockt von den Eltern, dem Projekt gespendet. Gartenarbeit bei Eltern, Nachbarn und die Pflege von Tieren waren auch dieses Jahr wieder die Haupttätigkeiten.





Die Spenden sollen in diesem Jahr ganz konkret für die Bezahlung von Lehrern an der privaten Crosspoint Academy eingesetzt werden. Rund 130 Kindern aus ärmlichen Verhältnissen ermöglicht die Crosspoint Academy im südafrikanischen Firlands aktuell den Zugang zur Schulbildung. Da Project Help komplett ehrenamtlich organisiert wird, kommen die Spenden zu 100 Prozent der Academy zugute.

Dass auch diesmal das gespendete Geld garantiert wieder sinnvoll und nachhaltig eingesetzt wird, machte Barbara Greis während einer Informationsveranstaltung zu Beginn des Aktionszeitraums deutlich. Dazu hatten die Organisatoren der Schule, Frank Kösters und Maria Egbers, eingeladen. Hier wurden alle Klassen durch Fotos und Briefe aus den vergangenen Aktionen und durch eine Skype-Live-Schaltung nach Südafrika angeregt, sich wieder für die von dort fröhlich winkenden, begeisterten Schüler zu engagieren.