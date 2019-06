Foto: Mike Röser

Lingen. Aus jeder Ritze strömen in der Baccumer Mühle in Lingen die Erlebnisse von Generationen: Spiel, Spaß, Lernen, Gemeinschaft. Wenn das Jugendfreizeitheim nun am fehlenden Geld für den Brandschutz zugrunde ginge, wäre das ein Trauerspiel.