Lingen. Eine außergewöhnliche Veranstaltung erwartet die Besucher am 7. November 2019 im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe.

Unter dem Titel "Rock the Circus" verschmelzen in einer außergewöhnlichen Zirkusatmosphäre die legendärsten Hits der Rockgeschichte mit atemberaubender Artistik. Tickets können in der Geschäftsstelle der Lingener Tagespost, Schlachterstraße 6 bis 8 zum Preis von 46 bis 58 Euro erworben werden. In Abzug gebracht werden kann obendrein noch ein Frühbucherrabatt von jeweils 15 Prozent. Letzterer allerdings nur bis zum 7. Juli 2019.