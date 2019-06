Lingen. Eine vom Erzbistum Hamburg und vom Bistum Osnabrück konzipierte Wanderausstellung ist vom 18. Juni bis zum 28. Juli neben dem Grafikzyklus „Lübecker Märtyrer“ der Künstlerin Julia Siegmund in Lingen zu sehen. Eröffnet wird sie am Dienstag, 18. Juni, um 18 Uhr in der Kirche St. Bonifatius.

Zum Inhalt: Am 10. November 1943 werden im Hamburger Gefängnis am Holstenglacis vier Geistliche durch das Fallbeil hingerichtet. Im Abstand von jeweils nur drei Minuten sterben die katholischen Kapläne Eduard Müller, Johannes Prassek und Hermann Lange sowie der evangelische Pastor Karl Friedrich Stellbrink.



Mutige Predigten

Zweieinhalb Jahre zuvor: Pastor Stellbrink von der Lutherkirche in Lübeck und die Kapläne der Pfarrei Herz Jesu in Lübeck lernen sich kennen. Eine ungewöhnliche Freundschaft entsteht zu einer Zeit, als sich die Konfessionen bekämpfen. Im vertrauten Kreis und öffentlich beziehen die vier Stellung gegen den Allmachtsanspruch und die Terrorherrschaft der Nazis. Sie vervielfältigen die mutigen Predigten des Münsteraner Bischofs Graf von Galen gegen Euthanasie, Terror und Gewalt. Sie diskutieren in Gesprächskreisen offen über das System. Spitzel machen sich Notizen der Gespräche und Predigten. Nach dem verheerenden Luftangriff auf Lübeck in der Nacht vor Palmsonntag 1942 predigt Pastor Stellbrink: „Gott hat mit mächtiger Sprache geredet. Die Lübecker werden wieder lernen zu beten.“ In der Folge werden er und die Kapläne verhaftet. Die Anklagepunkte: Wehrkraftzersetzung, Heimtücke, Feindbegünstigung und Abhören von Feindsendern. In einem Prozess, in dem der Ausgang auf höchsten Befehl schon vorher feststand, werden alle vier zum Tode verurteilt.

Seligsprechung

Am 25. Juni 2011 wurden die drei katholischen Kapläne Hermann Lange, Eduard Müller und Johannes Prassek seliggesprochen. Anlässlich der Seligsprechung konzipierten das Erzbistum Hamburg und das Bistum Osnabrück eine Wanderausstellung. Die Ausstellung, die aus zwölf Ausstellungsdisplays besteht, veranschaulicht mit Hilfe des Bildmaterials die Schicksale der vier Geistlichen und stellt diese in den historischen Kontext. Der inhaltliche Schwerpunkt der Ausstellung liegt dabei auf den Werdegängen der Geistlichen, sowie den Ereignissen, die zu deren Verhaftung führten. Zu dieser Ausstellung ist auch der Grafikzyklus „Lübecker Märtyrer“ der Nordhorner Künstlerin Julia Siegmund zu sehen. Dieses ausdrucksstarke Werk ist seit 2013 als Fenstergestaltung in der Gedenkstätte der Lübecker Herz Jesu-Propstei zu sehen und vermittelt durch Bilder und Zitate aus Briefen und Predigten einen Eindruck des Lebens und Sterbens der vier Geistlichen.

Dr. Hermann Queckenstedt, Kulturbeauftragter des Bistums Osnabrück, wird in die Wanderausstellung einführen, Künstlerin Julia Siegmund Impulse zur ihrem aus 16 Bild-Text-Kompositionen bestehenden Grafikzyklus geben. Die Lingener Stadtpastoral lädt zur Teilnahme ein.