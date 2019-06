Lingen. Der deutsche Rapper Kool Savas kommt nach Lingen. Der "King of Rap", wie er sich selbst bezeichnet, tritt in der Diskothek Joker auf – mit dabei hat er sein neues Album „KKS“.

2002 war das Jahr, als Kool Savas, der bürgerlich Savaş Yurderi heißt, sein erstes Soloalbum veröffentlichte. Der Titel: "Der beste Tag meines Lebens". Dafür erhielt Savas den Comet erhielt und landete auf Platz sechs der deutschen Charts war. Kool Savas arbeitete mit diversen nationalen und internationalen Musikern wie Azad, Curse, Moses Pelham, Samy Deluxe, RZA, J-Luv, Lumidee, Bligg, Jadakiss, Kurupt, Engin, Xavier Naidoo, MoTrip oder auch Illmatic zusammen.

Vier Alben in 16 Jahren

Insgesamt vier Alben hat Kool Savas in den vergangenen 16 Jahren auf den Markt gebracht. Zwei der Werke schafften es in Deutschland direkt an die Spitze der Charts und sicherten dem aus Aachen stammenden Interpreten eine Goldene Schallplatte. Auch seine Kollaborations-LP “Royal Bunker”, die mit Sido in 2017 produziert wurde, konnte sich in den Rankings behaupten. Es galt als eines der meist erwarteten Alben aus Deutschland in den vergangenen Jahren und erreichte Platz eins in Deutschland, Österreich und der Schweiz. (Weiterlesen: Sido rappt eine halbe Stunde in Lingener Diskothek)

Musikalische Kostprobe in Lingen

Anfang des Jahres hat der Rapper nun sein fünftes Studioalbum auf den Markt gebracht. "KKS" – so der Titel. Er bleibt seiner Linie treu, koppelt aggressiven Sprechgesang mit dem Mainstream vereinbaren Ohrwurm-Hooks. Mit dem Album beweist er, dass seine Einstellung zum Musikmachen dieselbe ist, wie zu seinen Anfängen 1998. Eine Kostprobe gibt es in der Diskothek Joker in Lingen. Dort wird der Rapper am Freitag, 5. Juli 2019, auftreten. Einlass ist um 22 Uhr.