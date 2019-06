Lingen. Produktionen mit Adel Tawil, Sido oder Prinz Pi – das Berliner Duo SDP ist gerade auf Erfolgskurs und seit der Single „Ich will nur dass du weißt“ in aller Munde. Im kommenden Jahr treten die Musiker in Lingen auf.

Zu der vergangenen Tour von SDP pilgerten insgesamt mehr als 130.000 Fans und die Jubiläums- Show in der Berliner Wuhlheide im August 2019 mit 17.000 Besuchern war nach nur 20 Tagen restlos ausverkauft. Die Tickets für diesjährige Tour 2019 werden knapp, einige Shows sind laut Veranstalter schon jetzt ausverkauft. Grund genug für SDP, eine Extrarunde zu drehen: Die Musiker gehen ab Februar 2020 in die Verlängerung. Der Tourstart ist am 6. Februar 2020 in der Emslandarena in Lingen.

Album auf Platz eins

Vincent und Dag, die hinter SDP stecken, haben über 390 Millionen Views auf YouTube und treten regelmäßig auf allen großen Festivals auf. Sie sind eine der erfolgreichsten deutschen Bands im Streaming-Bereich. Kein Wunder also, dass das am 1. März 2019 veröffentlichte neue Album der Westberliner Kultband sehnsüchtigst erwartet wurde - und in der ersten Woche direkt auf Platz eins landete.





Auch auf „Die Unendlichste Geschichte“ – dem 9. Studioalbum in 20 Jahren Bandgeschichte - bleiben SDP sich treu: „Wir versuchen immer wieder Neues auszuprobieren. Sowohl von den Themen der Songs her, den stilistischen Mischungen und Brüchen, aber auch hinsichtlich des Klanges unserer Stimmen. Aber trotzdem haben wir anscheinend einen eigenen Stil entwickelt und können gar nicht anders, als ein richtiges SDP-Album zu machen.“

Vorverkauf seit Mittwoch

Nach dem ausverkauften Konzert in Lingen im Februar 2018 kommt mit SDP am 6. Februar 2020 erneut nach Lingen. Das Konzert in der Emslandarena beginnt um 19.30 Uhr. Tickets gibt es seit diesem Mittwoch im Pre- Sale auf www.eventim.de und www.sdp-tickets. Allgemeiner Vorverkaufsstart ist am Montag, 17. Juni 2019 ab 14 Uhr. Eintrittskarten gibt es auch in den Geschäftsstellen der Lingener Tagespost, Meppener Tagespost und Ems-Zeitung.