Lingen. Unter der Regie des DRK Elbergen sind jetzt zehn Helfer aus Lingen und Emsbüren zu einer Fahrt in das ukrainische Dorf Juskowzy aufgebrochen. Sie werden fast elf Tonnen Hilfsgüter dorthin bringen. Männer aus diesem Ort sind im Zweiten Weltkrieg als Zwangsarbeiter in das damalige Lingener Einsbahnausbesserungswerk verschleppt worden.

Nach dem Zerfall der Sowjetunion besuchten 1991 einige der ehemaligen Zwangsarbeiter Lingen und schilderten die Not in Juskowzy. "Seitdem gibt es regelmäßig Hilfstransporte dorthin", erläuterte Organisator Hinrikus Ude jetzt beim Beladen eines Lkw im ehemaligen Bundeswehr-Munitionsdepot Elbergen, der rund elf Tonnen Hilfsgüter nach Juskowzy und zum Krankenhaus in die rund zwei Kilometer entfernt liegende Stadt Lanowzy bringen wird. Es ist seit 1992 der bereits 39. begleitete Hilfstransport dorthin. Zwei weitere Transporte sind ohne Begleitung auf den Weg geschickt worden", sagte Ude.





Am frühen Mittwochmorgen des 12. Juni haben sich die zehn Helfer auf den Weg in das rund 1600 Kilometer entfernt liegende ukrainische Dorf gemacht. Verabschiedet wurden sie von Lingens Zweitem Bürgermeister Stefan Heskamp. "Die Stadt Lingen unterstützt diese Transporte gerne. Im Rat gibt es eine fraktionsübergreifende Zustimmung dafür", sagte Heskamp. Er dankte allen Helfern, Spendern und Unterstützern der Hilfstransporte, wünschte eine gute Fahrt und gesunde Rückkehr.

Organisator Ude bedankte sich ebenfalls bei allen Unterstützern und Spendern, aber besonders bei der Stadt Lingen für die finanzielle Unterstützung bei den Transportkosten. Ohne diese wäre es kaum möglich, neben Kleidung, neuer Krankenhausbettwäsche und Krankenhausbetten sowie Tafeln, Tische und Stühle für die Schule vor Ort auch medizinisches Gerät nach Juskowzy und Lanowzy zu bringen. Wieder in Lingen eintreffen werden die Helfer voraussichtlich am 18. oder 19. Juni.