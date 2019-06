Lingen. Mit Stolz und ein wenig Wehmut blickt die Gesamtschule Emsland in diesem Jahr auf die Aktion "Deckel drauf". Denn zum letzten Mal sammelten die Schüler in Lingen Kunststoffschraubverschlüsse, um damit Polio-Impfungen zu finanzieren.

Fast zwei Jahre lang hatte die Schulgemeinschaft an der Aktion teilgenommen, heißt es in einer Pressemitteilung der Schülervertretung. Auf Initiative des Rotary-Clubs war das Projekt 2014 ins Leben gerufen worden, bei dem durch das Sammeln von Kunststoffschraubverschlüssen der Kamp gegen Kinderlähmung (Polio) unterstützt wird. Der Erlös von etwa 500 Deckeln ermöglicht eine Schluckimpfung mit dem Polioimpfstoff, welche jeweils rund 50 US-Cent kostet.

„Von der Gründung des Vereins im August 2014 bis zum April 2019 konnten bundesweit über 1105 Tonnen Deckel gesammelt werden, wodurch Erlöse in Höhe von 270.000 Euro erreicht wurden, mit denen wiederum rund 3,3 Millionen Impfungen weltweit finanziert werden konnten“, sagte Bruno Bode, der die Aktion an zahlreichen Schulen im Landkreis Emsland tatkräftig unterstützt hat. „Dass so viele Schulen - unter anderem auch die Gesamtschule Emsland - so eifrig sammeln würden, war zu Beginn der Aktion kaum abzusehen“, erklärte Bode im Gespräch mit der Schülervertretung der Gesamschule.

Da die Aktion im Juni 2019 ausläuft, werden nun die verbliebenen Deckel an den Schulen abgeholt. Beratungslehrer Gabriel Gutbier sagte, er sei stolz, dass die Schulgemeinschaft auf Initiative der Schülervertretung fast zwei Jahre lang fleißig an dem karitativen Projekt teilgenommen hat.