Emsbüren. Das Theaterensemble Emsbüren präsentiert auch in diesem Jahr zusätzlich zu seinem Erwachsenenstück „Hamlet“ ein neues Kindertheaterstück am 16. und 30. Juni im Emsbürener Kulturzentrum Fokus. Das Stück „Konrad oder Das Kind aus der Konservenbüchse“ richtet sich an alle Menschen ab fünf Jahren und ist ein Spaß für die ganze Familie.

In der Geschichte geht es um Konrad, der per Post als Paket ins Haus kommt. Frau Berti Bartolotti hat ihn nicht bestellt. Aber da sie etwas schusselig ist, weiß sie manchmal nicht mehr, was sie alles bestellt hat und so behält sie Konrad.

Ein perfektes Kind. In der Fabrik, wo er herkommt, hat man ihn als Musterknaben gebaut, zum perfekten Traumkind einer Spießerfamilie programmiert. So was feines Kleines, superbrav und megahöflich, hätten viele Eltern gern. Nicht aber Frau Berti Bartolotti, die etwas chaotisch und anders auf die Welt blickt. Deshalb müssen die beiden sich erst aneinander gewöhnen.

Aber schnell wird klar, dass sie sich nicht wieder trennen wollen. Aber dann tauchen die unheimlichen Menschen aus der Konservenfabrik auf, die die "Fehlsendung" zurückhaben wollen. Wird es Berti, ihrem Freund Egon und Konrad gelingen, sie zu überlisten?

Das Stück geht zurück auf das KInderbuch von Christiane Nöstlinger. Es handelt von Wunschkindern und Musterschülern, vom Erwachsenen im Kind und Kind im Erwachsenen. Es erzählt von Freundschaft und Andersartigkeit. Im Zeitalter von Genmanipulation, Helikopter- Eltern und der Diskussion um Designer- Babys aktueller denn je.

Die Premiere beginnt am Sonntag, 16. Juni, um 15 Uhr. Eintrittskarten für 3 Euro gibt es nur am Veranstaltungstag im Fokus. Eine zweite Vorstellung findet am 20. Juni, um 15 Uhr im Fokus statt.