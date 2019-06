Stadtwerke in Lingen laden zur Besichtigung des Wasserturms ein CC-Editor öffnen

Der Wasserturm in Lingen an der Kaiserstraße. Foto: Helmut Kramer

Lingen. Am Tag der Daseinsvorsorge am 23. Juni 2019 laden die Stadtwerke Lingen interessierte Bürger zwischen 11 und 15 Uhr ein, den Wasserturm an der Kaiserstraße zu besichtigen und einen Blick von oben über Lingen schweifen zu lassen.