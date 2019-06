Lingen. Der Online-Service der Lingener Stadtbiliothek „Niedersächsische Bibliotheken 24 Stunden online“ (NBib24) feiert in diesem Jahr sein zehnjähriges Bestehen. „Wir sind stolz, dass wir 2012 in diesen Verbund eingetreten sind und unseren Kunden seitdem auch den Online-Service bieten können“, sagt Josef Lüken, Leiter der Stadtbibliothek.

NBib24 ist ein Verbund aus 137 Bibliotheken, der verschiedene Bücher, Zeitschriften, Hörbücher, Musik und auch Videos online zur Ausleihe anbietet.Der Verbund gründete sich 2009 aus 20 niedersächsischen Bibliotheken mit anfangs rund 7500 Exemplaren. Mittlerweile sind etwa 123.000 Exemplare online verfügbar und seit 2012 können diese auch per App ausgeliehen werden. „Am Anfang war die Ausleihe noch sehr kompliziert, weshalb das Angebot wohl auch nicht so stark genutzt wurde“, erinnert sich Simone Knocke von der Stadtbibliothek.

Keine Sorgen wegen Fristen

Doch das habe sich geändert: Nun könne man sich einfach mit der Nummer eines gültigen Bibliotheksausweises und dem achtstelligen Geburtsdatum anmelden und die Bücher oder andere Medien mit einem Klick ausleihen. „Auch um die Frist muss man sich keine Sorgen machen. Wenn diese abgelaufen ist, kann das Medium einfach nicht mehr eingesehen werden“, erklärt Knocke.



Das Interesse sei in den letzten Jahren immer weiter gestiegen. „Wir sind mit etwa 2500 Nutzern gestartet und im vergangenen Jahr waren es schon über 35.000 mit mehr als eine Millionen Ausleihen“, freut sich Lüken.



Der Bestand an Online-Medien unterscheidet sich von dem Angebot in der Stadtbibliothek selbst. „Es gibt oft ein Problem mit den Lizenzen. Teilweise dürfen wir die Neuerscheinungen erst neun Monate nach Veröffentlichung in unsere Onleihe aufnehmen und die Lizenzen für die Bibliotheken sind viel teurer als für einen Endverbraucher“, erklärt Knocke und hofft auf eine Änderung.