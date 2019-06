Wilhelmshöhe und die Bürgerschützen: Wort gehalten

Lingen . Mark Hofschröer hat Wort gehalten. Pünktlich zum Pfingstfest haben der Lingener Bauunternehmer und die weiteren beteiligten Fachfirmen umgesetzt, wovon der „Trägerverein Wilhelmshöhe Lingen“ bislang nur zu träumen wagte.

Die Sanierung und der Umbau des traditionsreichen Hauses ist abgeschlossen. Das Gebäude drückt dem Park der Wilhelmshöhe wieder seinen Stempel auf.

Es ist nicht irgendeine Gastronomie mit großem Saal. Unzählige Lingener Bürger verbinden mit dem Gebäude ebensoviele Erinnerungen, nicht nur an glanzvolle Ballabende. Wer dabei war, als die Jüdin Ruth Foster im Jahr 1993 auf der Wilhelmshöhe mit der Ehrenbürgerschaft ausgezeichnet wurde, wird ihren Hinweis nicht vergessen haben, dass ihr dort als Kind das Sportabzeichen verliehen worden ist.

Die Wilhelmshöhe hat stets alle gesellschaftlichen Gruppen der Stadt zusammengeführt. So wie die Lingener Bürgerschützen an diesem Pfingstwochenende. Die Wilhelmshöhe ist ihr Zuhause, seit 1848.

Diese Perle in der Innenstadt würde ohne Eva Essmann und ihre großzügige finanzielle Spende nicht wieder so glänzen. Das „dreifach kräftige Horrido“ der Bürgerschützen, das am Montag häufig zu hören war, galt deshalb auch ihr.