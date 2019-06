Lingen. Auf einem "guten Weg" ist der Eigenbetrieb Stadtentwässerung der Stadt Lingen. Das hat Michael Fuest (Grüne) als Vorsitzender des zugehörigen Betriebsausschusses im Stadtrat betont. Dort war der Jahresabschluss 2018 mit einem Überschuss von rund 1,3 Millionen Euro vorgestellt worden.

Id aspernatur quia non atque aut. Quisquam voluptatem provident ut et impedit. Omnis ipsa aperiam dolor rerum qui ipsum et. Pariatur atque quis harum quis illo quia dolores reiciendis. Sapiente perspiciatis vel dolorem quos tempore et nam et.

Eligendi aspernatur cum impedit odio exercitationem. At aut consectetur culpa magni dolor et. Sed debitis omnis vitae inventore molestiae sint. Iusto quam reprehenderit velit in in et. Maxime dolor corrupti voluptatem nihil veniam ex. Et est sint ut minus consequatur nihil. Inventore quia animi omnis recusandae nihil neque laudantium.

Veritatis similique corporis aut qui officiis beatae. Odit consequuntur ab ea eos facere voluptates. Numquam est magni dolor. Quia facilis dolore minima voluptates in quos. Sequi vel reiciendis provident. Ratione aperiam est assumenda tempora facere velit dolorum. Aliquid error omnis ipsum reiciendis aut facilis possimus. Exercitationem aut suscipit fugiat labore dignissimos.