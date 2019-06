Die Gebrüder Grimm-Schule ist kein Joker auf Dauer

Der Bereich der Kita in der früheren Gebrüder-Grimm-Schule. Foto: Mike Röser In dem Gebäudekomplex der ehemaligen Gebrüder-Grimm-Schule an der Elsterstraße in Lingen befinden derzeit die Kindertagesstätte Gebrüder-Grimm, die Pestalozzischule, die VHS und Arts by Children. Im Sommer ziehen vorübergehend die Kita St. Josef und die Kunstschule Lingen ein. Foto: Mike Röser

Lingen. So schwer der Abschied von der Gebrüder-Grimm-Schule in Lingen im Jahr 2016 auch fiel: Es hat sich in jüngster Zeit mehrfach als Glücksfall erwiesen, dass die Stadt Lingen das Schulzentrum an der Elsterstraße für alle Bauaktivitäten sozusagen als Joker in der Hinterhand hatte. Doch als dauerhafte Ausweichlösung wäre das Areal verschenkt.