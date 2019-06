Lingen. Seit dem Frühjahr 2017 beschäftigen sich Schüler der Gesamtschule Emsland mit dem Fairtrade-Gedanken. Seitdem haben sie mehrere Projekte in die Praxis umgesetzt. Der verdiente Lohn: Als erste Lingener und als 600. Schule deutschlandweit ist Gesamtschule Emsland jetzt als Fairtrade-Schule ausgezeichnet worden.

