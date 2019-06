Freuen sich auf viele motivierte Neu- und „Profi“-Ruderer für den guten Zweck (v.li.): Dr. Hartmut Görtz (Bonifatius Hospital), Tina Scharrenbroich (Fonds für Krebskranke Lingen) sowie vom ausrichtenden Ruderverein LRG Carla Botterschulte, Marc Hildebrandt und Dieter Schmeltzpfennig. Foto: LRG-Ruderverein

Lingen . „Rudern gegen Krebs“: Darum geht es am 19. Oktober bei der 1. Benefizregatta auf dem Dortmund-Ems Kanal in Lingen. Darauf weist das Lingener Bonifatius-Hospital in einer Mitteilung hin.