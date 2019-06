Lingen. Bei der Landesmeisterschaft im Triathlon in Hannover hat Christian Schulte vom SuS Darme aus Lingen den zweiten Platz erzielt. Sein Vereinskamerad Nico Grünke erreichte den zwölften Platz.

Laut Pressemitteilung wurde beim Wasserstadt-Triathlon über die Mitteldistanz mit 1,9 km Schwimmen, 90 km Radfahren und 21,1 km Laufen. Der Startschuss erfolgte für die Sportler um 11.45 Uhr im Wasser des Limmer Stichkanals, der in der Länge von 950 Metern zweimal Mal durchschwommen werden musste. Mit Schwimmzeiten von 29:35 Minuten für Christian Schulte und 33:06 Minuten für Nico Grünke machten sich die Athleten auf den Weg in die 300 Meter entfernte Wechselzone.

Nach dem Wechsel ging es auf die 90 km lange Radstrecke, die durch das leicht hüglige Calenberger Land führte. Bei teilweise böigem Wind spielten die beiden Triathleten hier ihre Radstärke aus und fuhren die drittschnellste beziehungsweise zehntschnellste Radzeit aller 360 Teilnehmer.





Beim abschließenden Halbmarathon zeigte das Thermometer bereits knapp 30 Grad Celsius an. Somit galt es, sich an den Verpflegungsstellen ordentlich zu versorgen und mit reichlich Wasser zu kühlen. Aufgrund von Achillessehnenproblemen konnte Nico Grünke seine Laufstärke leider nicht ausspielen und blieb hinter seinen Möglichkeiten. Christian Schulte lief mit kontrolliertem Tempo einen soliden Halbmarathon ins Ziel.

Mit einer Gesamtzeit von 4:25:23 Stunden wurde Christian Schulte Vize-Landesmeister über die Mitteldistanz und gewann seine Altersklasse AK40. Nico Grünke benötigte insgesamt 4:43:18 Stunden und wurde zwölfter der Landesmeisterschaft und 5. in der Altersklasse AK35.

In den kommenden Wochen stehen nun für beide Sportler die letzten Trainingseinheiten zur Vorbereitung auf die Ironman-Europameisterschaften in Frankfurt am 30. Juni 2019 an.