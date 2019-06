Lingen. Das Lingener Kinder- und Jugendparlament hat Ende 2018 mehr behindertengerechte Spielplätze in der Stadt gefordert – und zwar bis 2020. Inzwischen haben Kijupa-Mitglieder die Spielplätze der 16 Lingener Grundschulen überprüft und ihre Gestaltungsvorschläge jetzt im Beirat "Spielräume" vorgestellt.

Da die Grundschulen über das ganze Stadtgebiet verteilt liegen und deren Spielplätze nach Schulende bis 19 Uhr für alle Kinder und Jugendliche bis 18 Jahren frei zugänglich sind, hat sich das Kijupa zunächst auf diese 16 Spielplätze konzentriert. Sie haben die Spielmöglichkeiten analysiert, die Plätze auf Barrierefreiheit hin untersucht sowie Stärken und Schwächen aufgeschrieben.

Die Ergebnisse haben sechs Kijupa-Mitglieder jetzt im Beirat vorgestellt. So sind die Spielflächen auf vielen Plätzen mit einer Begrenzung eingefasst. "An einigen Stellen sollten diese Einfassungen aber unterbrochen werden, um Rollstuhlfahrern oder Personen mit einem Handicap den Zugang zu erleichtern", erklärte eine Jugendliche aus dem Kijupa.

Schnelle Umsetzung geplant

Laut dem Ratsherrn und Darmer Ortsbürgermeister Werner Hartke "ist das doch eine Maßnahme, die man mithilfe des Bauhofes schnell umsetzen könnte." Ein Hinweis, den die bei der Stadt Lingen für diesen Bereich zuständige Kämmerin Monika Schwegmann sofort aufgriff: "Das ist ein tolle Initiative vom Kijupa. An der Umsetzung wollen wir mit euch zusammen gerne arbeiten. Und, was möglich ist, auch schnell umsetzen."

Positiv vermerkten die Jugendlichen, dass auf den meisten Schulhöfen eines Nestschaukel vorhanden ist und die als Fallschutz häufig mit Holzschnitzeln ausgestatteten Spielbereiche auch für Rollstuhlfahrer gut befahrbar sind. An vielen Stellen wären laut der Jugendlichen aber ein spezielles Spielgerät für Rollstuhlfahrer, verbreiterte Zugänge zu den Schulhöfen und Rampen statt Treppenaufgängen wünschenswert.

Barrierefreie Spielmöglichkeiten

Als positiv vermerkten die Kijupa-Mitglieder, dass zum Beispiel die Kleinspielfelder in Brögbern, der Paul-Gerhardt-Schule, in Altenlingen, Darme und der Johannesschule barrierefrei nutzbar sind. In Holthausen sind auch dank der bestehenden Kooperation mit der Mosaikschule des Christophoruswerkes – mit Hilfe – sogar alle Spielgeräte barrierefrei erreichbar.

Spezielle behindertengerechte Spielgeräte gibt es in Lingen aktuell im Emsauenpark und an der Wilhelmshöhe. So gibt es im Emsauenpark neben einer Nestschaukel auch ein für Rollstuhlfahrer geeignetes Karussel und ein Trampolin und an der Wilhelmshöhe auf der Pflasterfläche angelegte Spieltafeln.

Laut der Aussage von Monika Schwegmann soll versucht werden, noch im laufenden Jahr erste Maßnahmen durchzuführen. Generell achte man bei Neuanlagen und Sanierungen bestehender Spielplätze auch darauf, dass möglichst viele Nestschaukeln und leicht zugängliche Klettergeräte verbaut und leicht befahrbare Wege zu den Spielgeräten geschaffen werden.

18 abgängige Spielgeräte in 2019

Und Sanierungsbedarf besteht auf den mehr als 100 Spielplätzen in jedem Jahr. Mitarbeiter von Reholand, einem Tochterunternehmen des SKM, führen wöchentlich eine Sichtkontrolle durch. Zu Beginn jeder Spielsaison ist zudem eine umfangreiche Hauptinspektion fällig, bei der die Spielgeräte gewartet, repariert und im Einzelfall Altgeräte auch ausgetauscht werden. Die Ergebnisse dieser Inspektion stellte Reholand-Mitarbeiter Herbert Kuer vor. Demnach gab es Anfang 2019 auf 14 der Lingener Spielplätze insgesamt 18 abgängige Spielgeräte – der Ersatz schlug laut seinem Bericht mit exakt 38.376 Euro zu Buche.