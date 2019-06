Lingen. Im zwischen Ems und Dortmund-Ems-Kanal gelegenen Lingener Wohnbaugebiet Am Pumpenkolk soll an der Kolkstraße ein Spielplatz eingerichtet werden. Dies erklärte die für diesen Bereich zuständige Stadtkämmerin Monika Schwegmann auf der jüngsten Sitzung des Beirates Spielräume.

Zu diesem Thema ist auch die Anliegerin Cornelia Köster zu der Beiratssitzung ins Rathaus gekommen: "Das ist ja schon seit Jahren unser Wunsch. Wir freuen uns, dass die Planungen jetzt voranschreiten, wundern uns aber schon, dass sich gerade jetzt etwas tut. Beginnen denn jetzt erst die Planungen oder können wir mit einer kreativen, schnellen Umsetzung rechnen?"

Wunsch vieler Anlieger

Die Anliegerin verdeutlichte in der Einwohnerfragestunde auch den Stellenwert des Projektes für viele der Bewohner dieses Baugebietes: "Unsere Kinder haben hier keinen eigenen Spielplatz und die nächsten öffentlichen Spielangebote zum Beispiel in Schepsdorf oder im Emsauenpark in Reuschberge sind zu weit entfernt." Zudem seien die Straßen als Spielraum nicht sicher, da dort immer wieder Raser unterwegs seien. Aus diesem Grund haben in dem Wohngebiet auch bereits auffallend viele Anlieger mit jüngerem Nachwuchs Schilder aufgestellt, die Verkehrsteilnehmer auf spielende Kinder aufmerksam machen und zu einer Reduzierung der Geschwindigkeit anregen sollen.

Umsetzung 2019 oder 2020?

Laut Monika Schwegmann laufen die Planungen derzeit: "Wir haben für den Spielplatzbereich jährlich einen festen Betrag zur Verfügung. Wir müssen sehen, ob die Mittel für eine Umsetzung noch in diesem Jahr ausreichen."