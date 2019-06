Lingen. Bei der vierten Auflage von "Marienschule macht Musik" haben mehr als 100 Schüler im Lingener Theater an der Wilhelmshöhe ein zweistündiges Programm unter dem Motto "Playing together" gestaltet.

Der musikalische Reigen wurde laut einer Mitteilung der Schule vom Schulorchester gemeinsam mit der Bläserklasse 6 eröffnet, die „America the beautiful“ präsentierten. Die Bläserklasse 5, die erst seit etwa zehn Monaten auf ihren Instrumenten ausgebildet wird, trug drei Musikstücke vor, darunter das Mottolied „Playing together“. Die jungen Musiker zeigten, dass sich in relativ kurzer Zeit ein beachtliches Klangergebnis erzielen lässt. Die Bläserklasse 6 zeigte großes Können. Besonders gelungen war laut der Mitteilung das rhythmisch und tonal hervorragend vorgetragene „Bad Leroy brown“. Als Solisten traten beispielsweise Aaron Leonardus (Trompete), Marie Lübbering (Flöte), Lea Diekamp und Auguste Mainka (beide Tuba) auf. Die Klavierbegleitung übernahm jeweils Lutz Robers.

Rhythmen mit Alltagsgegenständen

Eine Schülergruppe der Klassen 6 produzierte die Rhythmen mit Alltagsgegenständen. Eine Akrobatikgruppe unter der Leitung von Sascha Klus setzte einen besonderen Akzent durch die sportlich beachtlichen Darbietungen. Eindrucksvoll war auch der Auftritt einer Schülergruppe, die in Zusammenarbeit mit der Tanzschule Exler einen Poptanz präsentierte. Der Eltern-Lehrer-Chor der Marienschule besteht seit 42 Jahren. Die knapp 30 Sänger gestalten im Laufe des Schuljahres verschiedenste Anlässe. Mit vier mehrstimmigen Liedern bereicherte der Chor unter der Leitung von Lutz Robers das Programm und bot neben den überwiegend instrumentalen Darbietungen einen gesanglichen Beitrag. Der Profilkurs Musik der Klassen 10 und 6 sowie einige Bläser aus dem Schulorchester interpretierten den Titel „Shotgun“. Die Schulband unter der Leitung von Marko Wittstruck spielte drei aktuelle Popstücke. Souverän wurde der Abend von Lena Schröder und Carla Pilgrim moderiert.

Dank an alle Beteiligten

Zum Abschluss betraten alle Aktiven die Bühne, und das Schulorchester spielte „Thank you for the music“. Schulleiter Marko Wittstruck und die Vorsitzende des Fördervereins, Eva Prekel-Meiners dankten ihnen. Besonderer Dank galt den verantwortlichen Musiklehrern Marion Staggenborg und Lutz Robers sowie der Musikschule Wilfried Peters und André Spoler, die besonders den Instrumentalunterricht unterstützen.