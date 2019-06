Naturführung mit dem Extrembotaniker Juergen Feder. Foto: Richard Heskamp

Lingen. Eine Artenvielfalt, die er in Nordwestdeutschland auf einer Magerwiese so noch nicht gesehen hatte, entdeckte Extrembotaniker Jürger Feder im vergangenen Jahr in Lingen. Am 15. und 16. Juni bietet er nun Naturführungen dort, im Emsauengebiet in Darme, an.