Lingen. In der Lingener Kunsthalle wird am Freitag, 7. Juni, um 19 Uhr eine Gruppenausstellung von elf Frauen unter dem Titel "Schluss mit Reden, spielen wir!" eröffnet. Thematisiert wird die Ungleichbehandlung von Frauen und Männern. Gleichzeitig beschäftigt sich im Kabinett der Kunsthalle eine Präsentation mit dem Thema "Weltanschauungen".

Die Formulierung „Schluss mit Reden, spielen wir!“ stammt von der Figur Billie Jean King aus dem 2017 entstandenen Film mit dem Titel „Battle of the Sexes“, sie äußert ihn gegenüber ihrem männlichen Gegner im Tennisspiel Bobby Riggs. Der Film basiert auf einer wahren Geschichte und erzählt von dem Kampf um Gleichberechtigung der Geschlechter am Beispiel von ungleichen Siegprämien beim Tennisturnier. Vor diesem Hintergrund wie auch im Hinblick auf die aktuelle #metoo Debatte hinterfragt die Gruppenausstellung die Frage, ob feministische Themen heute in der Kunst nach wie vor relevant sind.

Einige der Arbeiten wurden extra für die Lingener Kunsthalle gefertigt. So eine große Wandmalerei von Angela Fette. Sie zeigt den Dialog der Geschlechter. Zwei Figuren spielen Tennis. Obwohl sie keine Gesichter haben, sind sie deutlich als männlich und weiblich zu erkennen. Die Frau spielt einen Ball, der durch den Punkt eines Rufzeichens dargestellt ist, in Richtung Mann, Dieser trägt als "Schläger" ein Fragezeichen. Seine Körperhaltung drückt Zurückhaltung und Unsicherheit aus.

Nicht bei allen Arbeiten wird das Genderthema so deutlich wie hier. Dennoch zeigen die Werke eine große Vielschichtigkeit sowohl in ihren Aussagen als auch im Prozess des Herstellens. In den Fotografien von Rebecca Ann Tess sind in erster Linie große und hohe Gebäude von Metropolen der Welt zu sehen, die sie alle persönlich bereist hat. "Sicher kann man sagen, dass einige der Aufnahmen an Phallussymbole erinnern", sagte die Künstlerin bei einem Rundgang. Doch für sie zeigen sie weit mehr Symbolik wie Größenwahn oder Anonymität.

Eine völlig andere Herangehensweise an die Fotografie wählt Anne Pöhlmann. Sie bringt die Bilder auf Stoff und lässt sie beispielsweise durch eine Drapierung in Falten über einem Podest dreidimensional wirken.

Zu sehen sind außerdem ein großes Objekt von Zuzanna Czebatul, Keramiken von Sina Folwaczny, Fotografien von Parastou Forouhar, Fotografien und ein Modell von Mona Mahall und Asli Serbest, Bilder und Objekte von Kalin Lindena, Bilder von Anke Weyer und eine großformatige Tribüne von Adrian Williams, die für Lesungen eines neuen Textes von ihr zur Verfügung steht.





Die Kuratoren Prof. Dr. Till Albert (Professor für Unternehmensführung, Campus Lingen) und Peter Lütje (Künstler, Lingen) wollen im Obergeschoss der Kunsthalle ein Bewusstsein dafür schaffen, dass jeder Mensch eine Wirkung zum Miteinander liefert, auch das unmittelbar erkennbar ist. Durch hohe Wände mit Schriften und Fotos ist der Raum wie in einem Mengendiagramm eingeteilt in die Bereiche Kunst, Wissenschaft und Wirtschaft. Es gibt Überschneidungen und enge Wege, die von dem einen Feld in das andere führen. Empfohlen sei den Besuchern hier eine Führung mit Peter Lütje, der zu den Öffnungszeiten der Kunsthalle anwesend ist.



Die Öffnungszeiten sind Dienstag bis Freitag von 10 bis 17 Uhr, Samstag und Sonntag von 11 bis 17 Uhr .