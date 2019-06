Russian Circus on Ice zeigt im Januar 2020 in Lingen die Schneekönigin. Foto: agenda production GmbH

Lingen. In einen glitzernden Eispalast soll sich das Theater an der Wilhelmshöhe in Lingen am Freitag, 17. Januar 2020, um 19 Uhr verwandeln: Der Russian Circus on Ice bringt dann seine Show "Schneekönigin on Ice" mit.