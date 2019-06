Hazel Brugger. Foto: Johannes Franke

Lingen. Mit ihrem ersten Programm trat sie im Centralkino auf, mit dem zweiten wechselt sie auf die Bühne des Theater an der Wilhelmshöhe: Slam-Poetin, Stand-up-Comedian, Moderatorin und Kabarettistin Hazel Brugger ist am Samstag, 28. September 2019, um 20 Uhr mit ihrem Programm "Tropical" in Lingen zu Gast.