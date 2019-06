Lingen. Die von der SPD und den Bürgernahen zum Radfahren in Lingen gestellten Anträge an den Stadtrat könnten nach Ansicht des Allgemeinen Deutschen Fahrradclubs (ADFC) kombiniert werden. Dies hat der verkehrspolitische Sprecher der ADFC-Ortsgruppe Lingen, Helmut Reimann, mitgeteilt.

Die SPD hatte beantragt,an den Eingangsbereichen der Innenstadt gute und komfortable Abstellanlagen für Fahrräder zu schaffen. "Natürlich ist dies gut und sinnvoll, Auch die Schließfächer für Gepäck oder auch für ganze Räder sind eine tolle Sache", heißt es in der Mitteilung. Radtouristen könnten dort alles sicher unterbringen und unbeschwert die Innenstadt genießen. Für die Lingener Radfahrer wäre es auch schön, bei größeren Einkäufen einen Teil der Waren sicher einzuschließen, wenn man den Einkauf fortsetzen will oder die Gastronomie in Lingen besuchen möchte.

Dem Beispiel anderer Städte folgen

"Warum aber sollte man von den ohnehin äußerst knappen Abstellanlagen in der Innenstadt noch welche abbauen?", fragt Reimann. Dies hatte die SPD ebenfalls vorgeschlagen. Der Antrag der Bürgernahen, die Fußgängerzone für den Radverkehr teilweise freizugeben, wie es in anderen Städten, beispielsweise Rheine, gemacht wurde, ergebe mehr Sinn. Solange, wie an vielen Straßen der Rad- und Fußverkehr auf ein und derselben Fläche geführt werde, die wesentlich schmaler seien als die Straßen der Fußgängerzone, sei absolut nicht nachzuvollziehen, warum an der einen Stelle gut sein solle, was an anderer Stelle nicht gehen solle.

Das Beste aus beiden Anträgen ziehen

Als Beispiel nennt der ADFC den "sogenannten Premiumradweg“ am Dortmund-Ems-Kanal. Dieser sei kein Radweg, sondern ein Wirtschaftsweg, der von Fußgängern, Radfahrern, Skatern und demnächst sicher auch E-Skootern gut genutzt werde. "All das soll bei einer Breite von circa 2,5 Metern im günstigsten Fall und unter 2 Metern im Bereich der viel erwähnten Poller reibungslos funktionieren", schreibt der ADFC. Wenn man aus den Anträgen von SPD und Bürgernahen das Beste herausziehe, komme ein Fortschritt für den Radverkehr in Lingen dabei heraus: komfortable Abstellanlagen und Freigabe von Bereichen der Fußgängerzone.