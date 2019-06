Neue Sparkasse in Lingen: Richtige Entscheidung

Lingen . „Gardinenfront“ war ein hässliches Wort, das im politischen Raum der Stadt Lingen Befürchtungen zusammenfasste, die neue Sparkasse Am Markt 2 könnte sich ausschließlich auf Finanzdienstleistungen konzentrieren. Der Vorstand der Sparkasse hat solchen Sorgen die Spitze genommen.

Es wird nach dem Ende des Umbaus auch Einzelhandel im Erdgeschoss geben. Gut so, denn ein solches Angebot im Schnittpunkt von Looken- und Marienstraße wird wie ein verbindendes Element auf dem Rundgang durch die Innenstadt wirken.

Möglichkeiten, ins Stolpern zu geraten, gibt es aber noch genug. Mit dem Baubeginn in den nächsten Monaten wächst der Druck auf alle Beteiligten, was die Zielbeschreibung für das Haus Am Markt 4 anbelangt. So lange warten, bis die Bankangestellten dort aus- und in das nahe neue Gebäude einziehen, wäre Zeitvergeudung.

Die Varianten hinsichtlich der Folgenutzung liegen auf dem Tisch: Eine weitere Ausdehnung der Einzelhandelsflächen in der Stadt oder doch lieber was Gastronomisches in Kombination mit Wohnen oder eine Mischung aus den drei Varianten?

Das Ganze muss außerdem kompatibel sein mit dem Masterplan Innenstadt, der unter möglichst breiter Beteiligung der Bürger entstehen soll. Die Einzelhandelsfläche im künftigen neuen Sparkassengebäude ist ein wichtiger Mosaikstein in einem Bild, dem – noch – die Konturen fehlen.