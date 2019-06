Lingen. Ein großer Teil der Nutzpflanzen ist von bestäubenden Insekten abhängig. Ohne sie würde es Ernteausfälle geben. Vielen Vogel- und anderen Tierarten fehlt ohne Insekten die Nahrungsgrundlage. Dies gilt insbesondere für die junge Brut im Frühjahr. Bereits seit 1987 führt die Stadt Lingen daher regelmäßig einen Naturgartenwettbewerb durch, der für die Anlegung und Optimierung von naturnahen Gärten wirbt.

Leitgedanke des Naturgartens ist laut Mitteilung der Stadt Lingen das Gärtnern mit der Natur unter Berücksichtigung der natürlichen Abläufe im Garten. Auch die Kreislaufwirtschaft mit Regenwassernutzung und Kompostierung wird stärker als in herkömmlichen Gärten beachtet. Es werden gezielt Lebensräume für die Pflanzen- und Tierwelt angelegt. Jeder Gartenbesitzer könne einen Beitrag leisten, mehr Lebensräume und ein besseres Nahrungsangebot insbesondere zu schaffen. Auch viele kleine „Blühflächen“ im Garten hätten eine große Wirkung. Es sei wichtig, für eine möglichst große Vielfalt zu sorgen. Auch einjährige Blumenmischungen und würzige Küchenkräuter wie Oregano, Salbei und Thymian könnten einen Beitrag leisten. Unterstützung der Artenvielfalt können ebenfalls Nisthilfen für verschiedene Vogel-, Fledermaus- und Insektenarten sein, heißt es weiter. Durch das Anlegen von Totholz- und Steinhaufen könne vielen Tierarten ein Lebensraum geboten werden.



Anmeldungen bis 14. Juni

Die Stadt Lingen ruft daher in diesem Jahr wieder zur Teilnahme an einem Naturgartenwettbewerb auf. Möglichst viele gute Beispiele sollen verdeutlichen, wie auch in Hausgärten etwas für den Artenschutz getan werden kann. So sind beispielsweise fruchttragende heimische Gehölze, Rank Gewächse, Bienen- und Insektenweiden, alter Baumbestand, Wildkräuter, artenreiche Wiesen, Teiche, Dachbegrünungen, Nist- und Bruthilfen für Vögel und das Einhalten der Kreislaufwirtschaft nur einige Kriterien, die bei der Bewertung der Naturgärten eine Rolle spielen. In die Entscheidung fließt zudem der Gesamteindruck ein, den der naturnahe Garten macht. Grundstücke mit einer Gesamtfläche bis 600 Quadratmetern und größere Grundstücke werden getrennt bewertet. Gärten, in denen chemisch synthetische Pflanzenschutzmittel eingesetzt werden, sind ausgeschlossen.

Neben den Preisen, erhalten die Teilnehmer bei einer Abschlussveranstaltung Hinweise, Anregungen und Ratschläge für die naturnahe Gartengestaltung. Informationen zum Thema Naturgarten und zum Wettbewerb sind im Rathaus erhältlich. Eigentümer, Mieter, Pächter oder Nutzungsberechtigte von Naturgärten können sich bis zum 14.Juni 2019 beim Fachdienst Umwelt der Stadt Lingen unter Tel. 05919144364 oder online unter www.lingen.de für den Naturgartenwettbewerb anmelden.