Der TPZ-Theaterkurs Hollywoods Future präsentiert Hollywoods Future. Foto: TPZ Lingen

Lingen. „14 Jugendliche, 4 Sterne, 0 Erwachsene“ – das ist der Titel des neuen Stücks des Theaterkurses Hollywoods Future des Theaterpädagogischen Zentrums der Emsländischen Landschaft (TPZ), das am Samstag, 15. Juni, um 19 Uhr in der Werkstattbühne (Bernardstr. 43) in Lingen Premiere feiert.