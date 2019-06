Lingen. Zu den drei Open-Air-Konzerten bei der Lingener Emslandarena Ende Juni erwartet Oberbürgermeister Dieter Krone 30.000 Besucher. Damit diese stressfrei anreisen können, haben die Stadt und die Emslandhallen gemeinsam mit anderen Behörden und Fachfirmen ein Verkehrskonzept entwickelt.

"Die Anforderungen sind gewaltig. Viele Besucher kommen aus Großstädten und den Niederlanden zum größten Open-Air-Ereignis in der Region", erklärte Krone. Es gelte, beim Verkehrskonzept Fußgänger, Radfahrer, Autofahrer und Nutzer des öffentlichen Personennahverkehrs (ÖPNV) gleichermaßen zu berücksichtigen. Dabei solle der Pkw-Verkehr laut Krone außerhalb der Stadt "abgefangen" werden.

Keine Parkplätze am Veranstaltungsgelände

Wie das Verkehrskonzept für die Konzerte von Sting (26. Juni), Mark Forster (28. Juni) und Kontra K (29. Juni) genau aussieht, erläuterte Florian Krebs, Geschäftsführer der Emslandhallen. Er betonte, dass es für Kraftfahrzeuge keinerlei Stellplätze am Veranstaltungsgelände geben werde.





Stattdessen würde der Verkehr auf den Hauptzufahrtsstraßen zu einem 110.000 Quadratmeter großem Gelände an der B70 bei Lingen-Bramsche geleitet. Dieses werde austrassiert, beleuchtet und verfüge auch über Toilettenanlagen. Die Insassen der biz zu 3700 Pkw, die dort Platz finden, sollen dann mit bis zu zehn behindertengerechten Gelenkbussen zur Arena gebracht werden. "Die Busse fahren von 14 bis 19 Uhr sowie 21.30 bis 1 Uhr", sagte Krebs. Sie würden das Gelände an der Emslandarena nicht befahren, sondern an der Bushaltestelle davor halten. "Dadurch vermeiden wir Wendemanöver der Busse und gewährleisten die Sicherheit der Konzertbesucher", betonte Krebs.

Zufahrten werden blockiert

Auch weitere Kraftfahrzeuge könnten das Veranstaltungsgelände, mit Ausnahme von Einsatzfahrzeugen und Beschickern mit Sondergenehmigung, nicht befahren. "In der Veranstaltungswoche werden wir die Einfahrt an der Lindenstraße und die Zufahrt über die Darmer Hafenstraße komplett sperren", sagte Krebs. Und für denjenigen, der glaube, Verbotsschilder oder Baken umfahren zu müssen, den stoppten spätestens die zur Blockade eingesetzten Lkw des Technischen Hilfswerkes.

Platz für 2000 Fahrräder an den Emslandhallen

Radfahrer hingegen können ihr Zweirad auf dem Parkplatz Nord der Emslandhallen abstellen. Rund 2000 Räder sollen in diesem von Ordnern kontrolliertem Bereich Platz finden. "Auf der Rampe der Emslandhallen wird es zum Preis von zwei Euro je Rad zudem einen besonders bewachten Bereich geben", kündigte Krebs an.

"Lili"-Bus fährt eine Stunde länger

Auch Konzertbesucher, die mit dem ÖPNV an- und abreisen, haben dazu bessere Möglichkeiten, als sie der normale Bus- und Bahnfahrplan vorsieht. "Alle Lingener Stadtteile sind durch den 'Lili'-Bus angebunde", sagte Krebs. Die Verkehrsgemeinschaft Emsland-Süd werde auf den "Lili"-Linien größere Busse als sonst einsetzen. "Zudem fährt die 'Lili' eine Stunde länger als gewöhnlich", betonte Krebs. Die letzten Busse gingen an den Konzerttagen um 23.35 Uhr ab Busbahnhof.

Westfalenbahn setzt Doppelwagen ein

Die Westfalenbahn braucht laut Krebs ihre Fahrzeiten hingegen nicht auszudehnen. "Der fahrplanmäßig letzte Zug Richtung Rheine geht um 23.27 Uhr und Richtung Meppen um 0.17 Uhr", sagte Krebs. Dies reiche, damit die Konzertbesucher nach Ende der Veranstaltungen die Züge erreichen könnten. Die Westfalenbahn setze jedoch zu den Stoßzeiten Doppelwagen ein.

Bedeutung für das Stadtmarketing

Die Lingener würden die zusätzliche Belastung durch die Konzerte natürlich bemerken, erklärte Kathrin Möllenkamp, Fachbereichsleiterin Bürgerservice, Recht und Ordnung der Stadt Lingen: "Aber ich bin sicher, wir haben eine gute Lösung sowohl für die Lingener als auch die Konzertbesucher gefunden." Oberbürgermeister Krone hob die Bedeutung der Open-Air-Konzerte für das Stadtmarketing hervor. "Wir hoffen, solche Veranstaltungen auch in den nächsten Jahren anbieten zu können", sagte das Stadtoberhaupt.