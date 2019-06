Lingen. Die neue Spielzeit 2019/2020 im Lingener Theater beginnt im September. Bis dahin hofft Rudolf Kruse, Leiter des Fachdienstes Kultur, noch die Zahl von 2500 Abonnenten zu erreichen. Abgeschlossen sein wird in jedem Falle der Umbau an der Wilhelmshöhe, sodass die Besucher ein ansprechendes Gesamtpaket sowohl vor, während und nach den Vorstellungen erwartet.

"Früher war es wichtig, was auf der Bühne stattfindet. Heute wollen die Zuschauer eher ein Gesamtpaket mit der Möglichkeit zum Austausch in einem angenehmen Rahmen vor und auch nach den Vorstellungen", berichtet Rudolf Kruse, der zusammen mit der Stadtkämmerin Monika Schwegmann und Irene Vehring als Vorsitzende des Kulturausschusses im Foyer des Theater die neue Abozeit vorgestellt hat.

Mithöranlage

"Für unsere älter werdenden Abonnenten können wir ab September eine Mithöranlage anbieten", wies Kruse im Gespräch mit der Redaktion auf eine Neuerung hin. Besucher könnten per App, die unkompliziert herunter zu laden sei, per Kopfhörer und Smartphone das Geschehen auf der Bühne verfolgen. "Wer nicht über ein solches Handy verfügt, kann sich auch eins bei uns ausleihen", kündigt er weiter an.

Handliches Format

Ein Blick in die handliche Broschüre zeigt fünf Theater-Aboreihen mit knapp 30 Veranstaltungen aus allen Genrebereichen. Schauspiel-Liebhaber dürfen sich auf großartige Stücke wie „1984“, „Aus dem Nichts“, „Heilig Abend“ oder „Schtonk“ freuen. Für vergnügliche Stunden sorgt eine Reihe von Komödien wie „Vincent will Meer“, „Drei Männer im Schnee“, „Vier Stern Stunden“ oder „Der eingebildete Kranke“. Für Krimifans werden „Neue Fälle des Sherlock Holmes“ im Stile eines Schwarz-Weiß-Filmes gespielt. "Besonders für das Abo B mit den eher vergnüglichen Stücken haben sich viele Theaterfreunde interessiert", berichtet Kruse. Er führt das unter anderem auf prominente Schauspieler wie Charles Brauer zurück, den viele Fernsehzuschauer zusammen mit Manfred Krug als Tatortkommissare kennen.





In der Spielzeit 2019/2020 stehen darüber hinaus gleich drei Musicals auf dem Programm, darunter „Lazarus – Das David Bowie-Musical“, für Rudolf Kruse ein persönliches Highlight der Spielsaison. Für Lingens Stadtkämmerin Monika Schwegmann gehört hier der Klassiker „My Fair Lady“ zu den Favoriten. Das dritte Musical ist „Ein Amerikaner in Paris“ mit der Musik von George Gershwin. Auch das junge Publikum und Junggebliebene dürfen sich auf jede Menge toller Veranstaltungen freuen: „The Choir of Man“, eine Pub-On-Stage-Party mit Tanz, Gesang und viel Humor, „#Je Suis“, eine Tanzperformance gegen Gewalt und Unterdrückung, „Take it easy“, eine musikalisch-akrobatische Show aus dem Wintergarten Berlin oder die Tanzshow „Philadanco!“ aus den USA.



Der gute Ton

Das Konzert-Wahl-Abo „Der gute Ton“ bietet auch wieder einen bunten Strauß verschiedener Musikstile. Zu den Highlights zählen die Konzerte des Lingener Kammerorchesters, das „Irish-Folk-Festival“, das Musik-Comedy-Duo „Gogol & Mäx“, der junge Geigenvirtuose „Iskandar Widjaja“ oder die afrikanische Bassgitarristin „Manou Gallo“. Erfreulich ist nach Angaben Kruses auch die Nachfrage nach dem Musikabo. Hier können Interessierte aus 13 Angeboten mindestens vier auswählen (mehr ist möglich) und erhalten einen Rabatt von 25 Prozent auf den Einzelverkauf. Besitzt jemand bereits ein anderes Abo, bekommt er ebenfalls diesen Rabatt für eine Vorstellung aus "der gute Ton". Für andere Theaterstücke gilt eine Vergünstigung von zehn Prozent.

Das gesamte Angebot der Abonnement-Reihen liegt als Broschüre „Abozeit 2019/2020“ an vielen Stellen der Stadt aus. Darüber hinaus ist die „Abozeit“ im Internet unter www.lingen.de online einsehbar. Weitere Infos gibt es unter 0591 9144-411 oder per E-Mail an kulturamt@lingen.de. Der offizielle Kartenverkauf für die Restkarten der Aboveranstaltungen beginnt nach den Sommerferien.