Lingen. Das Pfingstwochenende im südlichen Emsland bietet musikalisch einen Jazzfrühschoppen sowie Musicals der Freilichtbühnen. Unterhaltung für die ganze Familie bietet ein Modellflugtag in Spelle, und rund 260 historische Motorräder sind im Lingener Stadtteil Damaschke zu bestaunen .

Freitag präsentiert Dr. Andreas Eiynck um 11, 16 und 19.30 Uhr Fotos, Dokumente und Berichte zum Thema „Lingen in den 60er-Jahren“ im Emslandmuseum. Die Stadt hat sich in jenen Jahren zum modernen Industriestandort und zum kulturellen Zentrum des Emslandes gemausert. Interessierten sind herzlich eingeladen. Der Eintritt beträgt 5 Euro.



Kulturfrühschoppen in Freren

Die Alte Molkerei Freren lädt Pfingstsonntag um 11.30 Uhr zu einem Kulturfrühschoppen mit jeder Menge Musik, Getränken sowie Leckerem vom Grill ein. Der Eintritt ist frei. Parallel wird die Ausstellung "Kunst und Kultur im ländlichen Raum" eröffnet.

Oldtimer knattern durch Damaschke

Am Pfingstsonntag kann sich Lingen auf ein ganz besonderes Ereignis freuen. Die 39. Int. Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Rallye kommt zur Mittagsrast in den Stadtteil Damaschke (Stadtkiosk). Erwartet werden die rund 260 historischen Motorräder nach Angaben des veranstaltenden Automobilclubs Ibbenbüren. Die Veteranenrallye repräsentiert mit rund 70 Marken den gesamten Motorradbau der Vorkriegszeit.

Modellflugtag

Am Samstag (freies Fliegen) und Sonntag (Familienprogramm) findet in Spelle jeweils von 10 bis 17 Uhr ein Modellflugtag auf dem Vereinsgelände des MFSC Spelle in Varenrode statt. Eintritt und Parken sind frei.

Freilichtbühnen

In Meppen wird Sonntag um 16 Uhr das Stück Madagasca aufgeführt, Montag zeigt die Waldbühne Ahmsen um 15.30 Uhr Anatevka.

Ausstellungen

In der Lingener Kunsthalle werden am Freitag um 19 Uhr zwei Ausstellung eröffnet: "Schluss mit Reden, spielen wir!" befasst sich mit der Frage, ob feministische Themen heut ein der Kunst nach wie vor relevant sind oder ob sie sich verlagert haben. "Weltanschauungen" macht die Systemtheorie des Bielefelder Soziologen Niklas Luhmann haptisch erfahrbar.

Anzeige Anzeige

"Leben hinter Wall und Graben"lautet der Titel einer Ausstellung im Emslandmuseum in der Lingener Burgstraße. Lingen und Coevorden sind zwei typische Festungsstädte, die einst die deutsch-niederländische Grenze und wichtige Verkehrswege zwischen Deutschland und den Niederlanden kontrollierten (bis 13. Oktober). Ebenfalls im Emslandmuseum läuft bis Ende des Jahres die Ausstellung "Kleine Giganten". Im Mittelpunkt steht das Leben der Insekten.

Im Foyer des Neuen Rathauses Lingen zeigt die Lingener Kunstschule die Ausstellung "Vielfältig präsentiert" – ein bunter Mix aus Bildern, Grafiken und Keramiken.

Glasplattenporträts von bekannten Persönlichkeiten stellt das LWH bis zum 28. Juni aus.

„Neue Wege gehen“ lautet der Titel der Kunstausstellung mit Werken der Malerin Gisela Möllerfrerk, die bis zum 15. September im Wöhlehof Spelle zu sehen ist.

Im Rathaus Salzbergen sind Werken des Senftenberger Malers Bernd Gork (bis 10.9.) ausgestellt.

Die Dauerausstellung „Jüdisches Leben in Freren“ kann im Jüdischen Bethaus Freren betrachtet werden. Auf 14 Tafeln wird vor allem die jüdische Geschichte in Freren, Lengerich und Fürstenau dargestellt.