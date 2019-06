Lingen. Wenn man Menschen fragt, was sie sich für eine sehr schöne Reise wünschen, wird man mit Sicherheit Folgendes hören: super Wetter, fröhliche Menschen, tolle Erlebnisse, gute Stimmung und Unterhaltung sowie ein ungewöhnlicher Urlaubsort. All das konnten die Zuhörer beim diesjährigen Sommerkonzert des Franziskusgymnasiums erleben.

Erstmalig fand das sehr gut besuchte Konzert im Christophoruswerk statt. Dort zeigten die Schüler aller Jahrgangsstufen ihr breites Repertoire der musikalischen Unterhaltung. Die Auswahl der Stücke unterstrich das Reisemotiv durchgehend. Gleich zu Beginn wurden die Zuhörer vom Orchester mit jazzigen Klängen in eine entspannte Urlaubsatmosphäre versetzt, welche sich zunehmend zur Ausgelassenheit steigerte. Die Stimmung feierfreudiger „Summer Nights“ wurde mit der „Party Rock Anthem“ und Klassikern wie „Angels“, „Born to be wild“ und „Smoke on the water“ vom Vororchester sehr gut herausgestellt.





Natürlich kamen auch nachdenkliche Momente nicht zu kurz, die mit Stücken wie „A Million Dreams“ – auf die Bühne gebracht von den Sängerinnen und Sänger beider Chöre. Selbst Ärger und Streit, den man in einer Reisegruppe erleben kann, wurde mit dem „Mars“ aus „Die Planeten“ eindrucksvoll präsentiert. Hier muss man hervorheben, dass der Streit musikalisch harmonisch in Freude umgewandelt wurde, wie „Venus“ und „Planet“ zeigten. Die eigene Reise der Profilschüler zum Musical „Aladdin“ nach Hamburg im vergangenen Januar wurde zum Anlass genommen, selbst ein Medley aus den Songs zu präsentieren.





Als Höhepunkt feierte eine selbstgeschriebene Hymne zur Schulfahrt in die ewige Stadt im nächsten Jahr ihre Premiere. Zur Musik von „Highland Cathedral“ wird im Refrain ein wichtiges Ziel der Schulfahrt herausgehoben: „Wir machen uns gemeinsam auf den Weg.“ Die feierliche Stimmung der Musik wurde durch einen Überraschungsauftritt einer Dudelsackspielerin (Anne Kelly) noch gesteigert, sodass das Publikum die über 100 Musiker auf der Bühne mit stehenden Ovationen feierte und eine Zugabe verlangte, die es natürlich auch bekam.