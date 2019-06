Lingen. Bei einem Unfall in Lingen ist am Samstagmittag eine 45-jährige Frau schwer verletzt worden.

Nach Polizeiangaben fuhr eine 57-jährige Autofahrerin von dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes auf die Rheiner Straße in Richtung Stadtmitte. Hierbei kam es zu einem Zusammenstoß mit dem Auto eines 45-jährigen Mannes, der die Rheiner Straße in Richtung Rheine befuhr und auf den Parkplatz fahren wollte. Eine 45-jährige Beifahrerin wurde hierbei verletzt und mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. An den Autos entstand Sachschaden von rund 8000 Euro.