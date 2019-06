Lingen. Für seine Einsätze in der Dritten Welt und seine Verdienste um das Ansehen seines Berufsstandes ist der 76-jährige Prof. Dr. Armin Rost aus Lingen vom bisherigen Bundesärztekammerpräsident Prof. Dr. Frank Ulrich Montgomery mit der Paracelsus-Medaille. der höchsten ärztlichen Auszeichnung geehrt worden.

Der ehemalige Urologe des Bonifatius-Hospitals in Lingen hat seit 1988 in zahlreichen Entwicklungsländern Hilfe zur Selbsthilfe geleistet, indem er vor Ort half, medizinisches Personal aus- und weiterzubilden. Bis zu seiner Pensionierung im Jahr 2008 nahm er für seine Reisen in Elendsregionen in Ghana, auf den Philippinen, in Bangladesch, Kolumbien oder Indien stets seinen privaten Urlaub. Im Jahr 2009 erhielt er dafür bereits das Bundesverdienstkreuz. Die höchste Ehrung der deutschen Ärzteschaft erhielten neben Rost auch der Ehrenpräsident der Ärztekammer Westfalen-Lippe, Prof. Ingo Flenker, und in Abwesenheit die Internistin, Schauspielerin und Medizinjournalistin Dr. Marianne Koch.

Laut Mitteilung des Vorstandes der Bundesärztekammer ehren die deutschen Ärztinnen und Ärzte mit Rost einen Mediziner, der sich als Urologe neben seiner fast 30 Jahre währenden Tätigkeit als Chefarzt der Klinik für Urologie und Kinderurologie des Bonifatus-Hospitals in Lingen mehr als drei Jahrzehnte in den Dienst der Notleidenden und Armen in aller Welt gestellt hat. Für das Komitee Ärzte für die Dritte Welt beziehungsweise German Doctors, die German Rotary Volunteer Doctors und die Ärzte für Afrika war er 20 mal in Ghana und Kenia sowie weiteren Ländern in Asien und Lateinamerika, wo er während mehrwöchiger Aufenthalte in Krankenhäusern und und Elendsvierteln unzählige Menschen medizinisch versorgte. Rost wurde 1943 in Stuttgart geboren und zog 1982 nach Lingen, wo er Chefarzt wurde. Schon als Teenager wollte er Arzt werden.





Seine Erfahrungen, die der Lingener in den vergangenen drei Jahrzehnten auf seinen humanitären Hilfseinsätzen gesammelt hat, haben ihn laut Bundesärztekammer Demut gelehrt. "Die Dankbarkeit der Menschen, die er retten, heilen oder deren Leiden er zumindest lindern konnte, erfüllt sein Leben ebenso wie der Umstand, dass er sein Wissen und Können dort einsetzen und weitergeben konnte, wo es am dringendsten gebraucht wird."

Durch Fundraising warb der Professor Medikamente und Medizinprodukte zur Ausstattung von Ambulanzen und Kliniken an den Einsatzorten ein. Er leistete Hilfe zur Selbsthilfe, indem er mit seiner Lehrtätigkeit an der Aus- und Weiterbildung von Krankenschwestern mitwirkte. Montgomery betonte in seiner Laudatio, dass Rost mit seinem Wirken dem "Urwaldarzt" Albert Schweitzer (1875 – 1965), der in Lambaréné in Gabun (Afrika) ein Krankenhaus aufbaute, nacheifern wollte. Der Laudator: "Mit Ihrem herausragenden ärztlichen und und humanitärem Engagement haben Sie sich um das Ansehen unseres Berufsstandes, die medizinische Versorgung und das Gemeinwohl in der Bundesrepublik Deutschland in ganz besonderer Weise verdient gemacht hat."





