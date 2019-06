Lingen. Der neu gestaltete Stadtteiltreff Stroot in Lingen ist am Samstag unter regem öffentlichen Interesse, großer politischer Präsenz und engagierten Reden wiedereröffnet worden.

Nach gerade mal vier Monaten Bauzeit inklusive Abriss des alten Gebäudes konnten die festen Mitarbeiter Matthias Wels (Leitung), Tabea Pinkpank, Rafaela Busch und Ismael Bergmann die neuen und hellen Räumlichkeiten des vor zwanzig Jahren initiierten Stadtteiltreffs erneut beziehen und mit Sinn für Raumgestaltung und Funktionalität einrichten und nun zur Eröffnung ein laden.

Schon im Eingangsbereich mit dem angrenzenden langen Flur, von dem die unterschiedlichen Räume wie Tanz- und Kreativraum, Werk statt, Chill- und Fernsehraum, sowie der große Saal abgehen, strahlt einem eine freundlich einladende wie auch strukturiert zeitgemäße Atmosphäre entgegen. Viele Kinder, Jugendliche und Familien kamen an diesem Nachmittag in das Holz ummantelte Haus, unterhielten sich, spielten eines der zahlreichen Spiele oder tobten sich im großen und vielseitig zu nutzenden Außengelände aus. Das Strahlen in ihren Augen, wie auch die Art, wie sie sich im Haus oder Garten bewegten, ließ erkennen, dass sie sich dort ganz zu Hause fühlen.



Oberbürgermeister Dieter Krone begrüßte voller Freude seine zahlreich erschienen Stadtrats-Kollegen, die Mitarbeiterinnen des Stadtteiltreffs und alle Besucher und fasste kurz zusammen, dass Ulla Haar (zurzeit Vorsitzende des Kreistages) 2013 den Anstoß für die raumgreifende Veränderung des Kinder- und Jugendtreffs gegeben hat. Sie war es, die die Stadtratsmitglieder davon überzeugt hatte, dass der ehemalige Container mit gerade mal 200 Quadratmeter Nutzungsfläche nicht mehr ausreiche und keine adäquate Betreuungssituation mehr bieten könne. Ferner bedankte er sich beim Stadt- und Landrat für die Kostenübernahme. Die Höhe des Zuschusses des Landkreises Emsland wird erst nach der Sommerpause beraten und muss dann noch politisch beschieden werden. Krones Dank galt auch dem Falkenheim für die temporäre Zwischenlösung, so dass der Betrieb des Treffs in der Bauphase nicht pausieren musste. Krone hob darüber hinaus die Holzständer- und modulare- Bauweise hervor, dank derer der Bau so zügig ging.

Ulla Haar war die große Freude über das neue Haus anzumerken. „Kinder, Jugendliche und Familien brauchen gute Bedingungen. Und das haben wir hier nun.“ Matthias Wels Worte machten den Stellenwert des Treffs deutlich: „Für viele Jugendliche und Kinder ist der Treff unter anderem ein zweites Zuhause oder ein Zufluchtsort, ein Ort, an dem Verantwortung gelernt wird oder ein Ort, an dem Jugendliche auf dem schwierigen Weg des Erwachsenwerdens begleitet und unter stützt werden.“ Das reichhaltige Kuchen- und Torten-Buffett lud anschließend, neben den zahlreichen Aktivitäten, die im Haus und Außengelände ausprobiert werden konnten, zum genussreichen Verweilen ein.