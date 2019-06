Wie beim ersten Sommerkonzert im Juni 2018 wird es auch diesmal wieder einen großen Abschluss mit allen Beteiligten geben, der kräftig beklatscht wird. Foto: Johannes Franke

Lingen. Der Förderverein des Gymnasiums Georgianum in Lingen feiert sein 50-jähriges Bestehen. Er wurde im Juni 1969 unter dem Namen „Freunde und Förderer der Lingener Gymnasien“ gegründet. Am Donnerstag, 6. Juni,2019, gibt es ab 18 Uhr 30 in der Aula eine große Feier und ein Sommerkonzert.