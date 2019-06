Lingen. In Lingen ist ein Mann am Freitagabend mit zwei Messern bedroht worden. Der Täter flüchtete.

Ein bislang unbekannter männlicher Täter hielt einem 25-jährigen Mann zwei Küchenmesser entgegen. Bei dem Versuch, ihm die Messer abzunehmen, verletzte sich das Opfer leicht an den Händen. Der Täter flüchtete anschließend in unbekannte Richtung, heißt es in einer Mitteilung der Polizei.

Der als dunkelhäutig beschriebene Mann war rund 1,70 bis 1,80 Meter groß. Er trug ein weißes Unterhemd, zog sich bei seiner Flucht einen dunklen Pullover über und rannte in Richtung Neue Straße davon. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lingen unter der Rufnummer 0591/870 in Verbindung zu setzen.