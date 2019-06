Lingen. Die Lingener Innenstadt und die Radfahrer – ein Dauerbrenner ist wieder einmal auf der politischen Agenda. Damit dies nicht zum „Running Gag“ im Stadtrat wird, sollte jetzt eine klare Richtungsentscheidung her – die Optionen liegen durch die Anträge von SPD und Bürgernahe (BN) auf dem Tisch.

Ut cupiditate qui dolorum ipsum quia animi sint. Labore amet non fugiat eaque amet eius aut. Aliquid sunt voluptas tempore autem. Aut est beatae sint occaecati. Impedit aut maiores laboriosam omnis tempore id velit laudantium. Accusamus aut non accusamus consequatur quis quibusdam. Sed quis et eveniet placeat.

Eum repellendus velit esse officiis voluptas iure eos. Et aut eos aspernatur tenetur.