Lingen. Ein Maßnahmenbündel soll nach Ansicht der Grünen die zukünftige Nutzung des Trinkwassers im Lingener Raum sicherstellen. Dies hat die Partei mitgeteilt.

„Neben den bereits eingeleiteten Aktionen, wie den Pumpversuchen in Lengerich, gehören nach Ansicht der Grünen zwingend weitere Maßnahmen dazu, damit der Bevölkerung auch in Zukunft das Lebensmittel Nummer Eins, Trinkwasser, in ausreichender Menge und Qualität zur Verfügung steht“, erklärte der Fraktionsvorsitzende der Grünen im Lingener Stadtrat, Michael Fuest.



Anstieg bei mittelständischen Kunden und der Landwirtschaft

Die Grünen Kreistags- und Stadtratsfraktion hatten sich vom Verbandsvorsteher Arno Ester über die aktuelle Situation und die Aktivitäten des Wasserverbands Lingener Land (WVLL) unterrichten lassen. „Von 4,9 Millionen Kubikmetern im Jahr 2005 ist der Trinkwasserverbrauch auf fast 6 Millionen Kubikmeter 2018 gestiegen, insbesondere durch den Anstieg bei den mittelständischen Kunden und bei der Landwirtschaft für die Nutztierhaltung. Er beträgt fast 0,7 Millionen Kubikmeter (70 Prozent davon für die Landwirtschaft), während der Bedarf aus der Industrie rückläufig ist. Daher sei es richtig, dass der WVLL im Herbst mit seinen Pumpversuchen im Bereich Lengerich-Handrup startet. Diese sind vom Landkreis genehmigt worden, dauern über drei Jahre und werden sehr sorgfältig wissenschaftlich begleitet“; so Arno Ester. Derzeit müsse der WVLL regelmäßig von der Stadtwerken Lingen schon 0,6 Mio Kubikmeter dazukaufen, im letzten Jahr angesichts der Trockenheit auch noch Wasser vom Wasserverband Bourtanger Moor. „Die vom Gesetzgeber geforderte Sicherheitsmenge kommt eigentlich noch dazu.“

Verstärkt nach Alternativen suchen

Nach Ansicht der Grünen sollte der Wasserverband in den nächsten Jahren verstärkt zusätzlich weitere Maßnahmen einleiten, um unter anderem Industriebetriebe zu verstärkter Eigenförderung und Aufarbeitung von Wasser zu bewegen. „Auch wenn wir im Emsland keinen Mangel an gutem Wasser haben, sollten wir verstärkt nach Alternativen suchen und zum Beispiel den Bau von Zisternen fördern, damit die Bewohner vermehrt das Regenwasser zur Gartenbewässerung nutzen“, so der Meppener Kreistagsabgeordnete Carsten Keetz. Sein Kollege Michael Fuest regte in diesem Zusammenhang an, auch Möglichkeiten, eine Oberflächenwasserentnahme zur Brauchwassernutzung in Lingen offensiv zu prüfen. Denn mit der Abschaltung des Atomkraftwerkes im Jahr 2022 würden Wasserrechte frei, die möglicherweise genutzt werden könnten. Auch Wasser aus dem Uferfiltrat beziehungsweise aus dem Speichersee sollte in ein solches zukunftsweisendes Konzept mit eingebunden werden, da das Trinkwasser unter den Äckern durch die jahrzehntelange sehr intensive Düngung immer mehr gefährdet ist, sagte Fuest.