Lingen. Mit dem „Emsländischen Gütesiegel für Familienfreundlichkeit“ ist die Lingener Stadtverwaltung jetzt erstmals für einen Zeitraum von drei Jahren ausgezeichnet worden.

„Wir freuen uns sehr über die Zertifizierung. Als Arbeitgeber ist es uns ein besonderes Anliegen, dass unsere rund 650 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter Familie und Beruf so weit wie möglich miteinander vereinbaren können“, wird Oberbürgermeister Dieter Krone hierzu in einer Mitteilung der Stadt Lingen zitiert. Gerade in Zeiten des Fachkräftemangels zeichne die Familienfreundlichkeit einen attraktiven Arbeitgeber aus.

Im Zertifizierungsprozess hat die Verwaltung mit Unternehmenscoach Ursula Günster-Schöning Maßnahmen für eine familienfreundlichere Personalpolitik entwickelt. Dazu zählen beispielsweise gleitende Arbeitszeiten, damit Eltern ihre Kinder zur Kita oder in die Schule bringen oder pflegebedürftige Angehörige versorgen können. Zudem bietet die Stadtverwaltung Teilzeitmodelle oder (befristete) Stundenreduzierungen an. Weiterbildungsangebote werden vormittags angeboten, damit Teilzeitbeschäftigten teilnehmen können. Auch Arbeit von daheim aus ist möglich.

Auszeichnung als Ansporn

Die Zertifizierung sei Ansporn für weitere Maßnahmen, erläurtert Krone: „So ist beispielsweise die Einrichtung einer städtischen Kinderbetreuung für Mitarbeiterkinder bis drei Jahre angedacht.“ Die Stadt wolle eine Vorbildfunktion für andere Unternehmen und Betriebe einnehmen.