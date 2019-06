Lingen. Die Innung für Sanitär-, Heizungs- und Klimatechnik (SHK) Meppen/Lingen hat ihre Innungsversammlung mit einer Besichtigung der Firma Kampmann in Lingen verbunden.

Stefan Reisch von der Geschäftsleitung und Verkaufsleiter Jan Matthes stellten laut einer Mitteilung der Kreishandwerkerschaft die Geschäftsfelder Kältetechnik, Lüftungs- und Klimatechnik des Unternehmens vor. Frank Heidrich (Leiter Key-Account Kälte/Klima) hielt einen Fachvortrag zur neuen Verordnung zu fluorierten Treibhausgasen. Zur Reduzierung der Treibhausgase gibt es durch eine EU-Verordnung bis 2030 Verwendungsverbote und Reduzierungsvorgaben, die für das Fachhandwerk von großer Bedeutung sind.

Aktionen zur Nachwuchswerbung

Obermeister Axel Wortmann erläuterte, dass sich die Innung zur Nachwuchswerbung am 2. Juli am DRK-Schulsanitäter-Wettbewerb „Mit Herz und Verband“ in den Emslandhallen beteiligen wird. Auch bei den Berufsinformationsbörsen in Meppen und Lingen im September wird die Innung mit einem Messestand und einem Fachwettbewerb vertreten sein.

Vertiefungslehrgänge vor den Prüfungen

Die vom Vorstand vorgestellte Ausbildungsbilanz fällt konstant aus: 2019 stehen 27 Zwischen- sowie 21 Abschlussprüfungen an. Für eine ergänzende Schulung in Theorie und Praxis werden wieder Vertiefungslehrgänge vor den Prüfungen angeboten. Die Sommerfreisprechungsfeier aller Gewerke im Innungsbezirk Meppen findet am 26. Juli im Saal Hagen in Haren statt. Bei den Haushaltsberatungen wurden die von Geschäftsführer Harald Hüsers vorgestellte Jahresrechnung 2018 und der Etat für 2019 einstimmig genehmigt.