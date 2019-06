Landkreis Emsland verleiht erste Hospiz-Siegel an zwei Einrichtungen CC-Editor öffnen

Lingen. Das Stephanushaus in Lingen und das Marienhaus in Meppen haben im Ludwig-Windthorst-Haus in Lingen als erste stationäre Pflegeeinrichtungen das Hospiz-Siegel des Landkreises Emsland erhalten. Das hat die Kreisverwaltung mitgeteilt.