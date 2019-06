Lingen. „Wo sehe ich meinen Platz in dieser Welt?“ – mit dieser Frage hat sich Sina Reinink während ihres Freiwilligen Sozialen Jahres (FSJ) Kultur beschäftigt und hat ihre Überlegungen in einem Fotoprojekt verarbeitet. Vom 3. Juni bis zum 23. August lädt Reinink zur Ausstellung ihres Fotoprojekts im Atrium des Professorenhauses Lingen ein.

Die 19-jährige absolviert momentan ihr FSJ Kultur im pädagogischen Bereich im Theaterpädagogischen Zentrum der Emsländischen Landschaft. Mit ihrer Ausstellung knüpft sie thematisch an das Jahresthema des TPZ an: aus „Welt. Wer? Wir!“ macht sie „Welt. Wer? Wir! Ich!“. Die großformatigen Fotos zeigen Detailaufnahmen aus ihrem Arbeitsalltag, bestückt mit persönlichen Fragen, die zur eigenen Beschäftigung mit sich, dem eigenen Umfeld und der eigenen Welt auffordern. Mit der zehnteiligen Fotoreihe möchte sie dazu anregen, sich mit sich selbst zu befassen und die eigene Situation zu reflektieren. Unterstützt wird dieses Projekt von der Landesvereinigung Kulturelle Jugendbildung und der Sparkasse. Die Fotoausstellung ist kostenfrei zu den Öffnungszeiten des TPZ-Erlebnishauses zu sehen (montags bis freitags 9 bis 13 Uhr und 14 bis 18 Uhr, gesonderte Öffnungszeiten in den Sommerferien).