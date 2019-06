Lingen. Die Vorsitzende des DGB-Kreisverbandes Emsland, Anette Greiwe und Petra Tiesmeyer, DGB-Geschäftsführerin für die Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim, setzen sich dafür ein, dass in Lingen eine Beratungsstelle für ausländische Arbeitnehmer eingerichtet wird.

Zum Hintergrund erläuterten die beiden Gewerkschafterinnen in einem Gespräch mit der Redaktion, dass die bereits bestehenden Beratungsstellen unter anderem in Oldenburg bei weitem nicht ausreichen. Tiesmeyer: "Nach wie vor werden ausländische Arbeitnehmer in unserer Region als Werkvertragsarbeiter ausgebeutet. Dem müssen wir in Zusammenarbeit mit staatlichen Stellen wie dem Zoll einen Riegel vorschieben." Tiesmeyer und Greiwe unterstrichen die Notwendigkeit, eine EU-weit geltende Sozialversicherungsnummer zur Absicherung der Arbeitnehmer einzuführen.

"Regelungsbedarf bei der Festlegung von sozialen Standards"

"Es gibt einen Regelungsbedarf bei der Festlegung von sozialen Standards, damit Arbeitnehmer in der EU nicht gegeneinander ausgespielt werden", betonte Greiwe. Nachdrücklich setzten sich die Gewerkschafterinnen für eine Bürgerversicherung ein, in die auch Selbstständige einzahlen. "Das dient auch deren Absicherung, vor allem mit Blick auf die neuen Betriebe, die im Zuge der Digitalisierung entstehen", sagte Tiesmeyer.



"Die Bürger wollen ernst genommen werden"

Beide Gewerkschafterinnen sind überzeugte Europäerinnen. "Deshalb bin ich erleichtert, dass die nationalistischen Parolen der AfD bei der Europawahl nicht so stark wie befürchtet verfangen haben und die Rechtspopulisten in Deutschland nur leicht zulegten", sagte die DGB-Kreisvorsitzende. Das Friedensprojekt der EU und die damit verbundene Freizügigkeit gelte es mit aller Kraft zu bewahren. Tiesmeyer wertete den großen Zuspruch der Grünen als Aufforderung an die anderen demokratischen Parteien, durch transparente Politik die Interessen der Wähler zu vertreten. "Die Bürger wollen ernst genommen werden."

"Wir dürfen nicht an umweltschädigenden Arbeitsweisen festhalten"

Auch für den DGB gelte es, verstärkt auf die Jugend zuzugehen und ihnen Perspektiven zu geben. Dabei spiele der Klimaschutz eine herausragende Rolle. Tiesmeyer: "Wir dürfen nicht an umweltschädigenden Arbeitsweisen mit dem Scheinargument festhalten, ansonsten Arbeitsplätze zu verlieren. Es entsteht vielfach neue und oft bessere Arbeit, wenn es richtig gemacht wird." In puncto Digitalisierung hoben beide Gewerkschafterinnen die Notwendigkeit hervor, Arbeitnehmerrechte zu wahren. Durch die Auslagerung von betrieblichen Aufgaben bestehe die Gefahr, dass Lohndumping Tür und Tor geöffnet werde.

Betriebsrätenetzwerk gebildet

Anette Greiwe aus Lingen ist seit Januar 2019 DGB-Kreisvorsitzende. Die 56-Jährige löste Bernd Kastein ab, der aus persönlichen Gründen nicht wieder kandidierte. Zum Stellvertreter wurde Marcel Jungnickel aus Haselünne gewählt. Greiwe arbeitet seit fast 30 Jahren als Sekretärin im Kernkraftwerk Emsland und gehört auch dem Landesvorstand der Dienstleistungsgesellschaft Verdi an (Fachbereich Ver- und Entsorgung). Sie freute sich, dass es gelungen ist, ein Betriebsrätenetzwerk zu bilden. "Dadurch sind bereits zwei neue Betriebsräte entstanden."

Fortbildung für ehrenamtliche Richter

Seit Januar ist die Gewerkschafterin zudem ehrenamtliche Arbeitsrichterin beim Arbeitsgericht Lingen. Die Gewerkschaften und die Arbeitgeber haben jeweils 56 ehrenamtliche Richter für das Arbeitsgericht Lingen ernannt. Auch hier betreibt Greiwe Netzwerkarbeit für die von den Gewerkschaften entsandten ehrenamtlichen Richter. "Dieses neue Netzwerk dient auch der Fortbildung in rechtlichen Fragen", sagte sie.

Anzeige Anzeige

Konflikte wegen der Nichteinhaltung des Mindestlohns

Nach Angaben von Tiesmeyer verzeichnet die DGB-Rechtsberatung in Lingen im DGB-Haus an der Kaiserstraße einen Rückgang von Kündigungsschutzklagen. "Stattdessen gibt es aber immer wieder Konflikte mit Arbeitgebern wegen Lohnforderungen der Arbeitnehmer beziehungsweise der Nichteinhaltung des Mindestlohns." In der DGB-Region Osnabrück-Emsland-Grafschaft Bentheim sind mehr als 50.000 Arbeitnehmer organisiert.