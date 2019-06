Lingen. Den Sommerwein des Jahres 2019 haben jetzt rund 70 Weinfreunde in Lingen und Nordhorn gekürt. Ziel war es, einen Wein zu entdecken, der den Geschmack der Region trifft - abseits der üblichen Metropolen.

Rund 70 Weinliebhaber wählten bei parallelen Blindverkostungen in den Filialen in Lingen und Nordhorn der Weinhandlung Willenbrock ihre Favoriten in den Kategorien trockener Weißwein, halbtrockener Weißwein und Rosé. Dazu kosteten sie sich in jeder Kategorie durch jeweils sechs Weine. Zu den Juroren zählten Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone und der Werlter Weinhändler Walter Deitermann. Üblicherweise würden Trends in Metropolen wie München gesetzt, so Hendrick Willebrock. Damit wolle er brechen und einen Sommerwein küren, der den Geschmack der Region trifft. Auch Bürgermeister Krone betonte die Individualität der Region und begrüßte die gemeinsame Aktion im Emsland und der angrenzenden Grafschaft Bentheim