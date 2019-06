Lingen. Die 39. Internationale Ibbenbürener Motorrad-Veteranen-Rallye kommt am Pfingstsonntag zur Mittagsrast in den Lingener Stadtteil Damaschke. Dies hat der Automobilclub Ibbenbüren als Veranstalter mitgeteilt.

Erwartet werden die rund 260 historischen Motorräder am Stadtkiosk in der Schillerstraße 1 ab 11.59 Uhr, nachdem sie ab 10.00 Uhr im Zehn-Sekunden-Takt in Ibbenbüren gestartet waren. Jeder Fahrer passiert beim Eintreffen am Etappenziel in Damaschke eine Zeitkontrolle. Hier bekommt er einen Eintrag in seine Bordkarte und macht sich frühestens 75 Minuten später auf den Rückweg nach Ibbenbüren. Zwischen dem ersten und dem letzten Fahrzeug liegen durch die unterschiedlichen Geschwindigkeiten rund eineinhalb Stunden.

Älteste Maschine ist Baujahr 1910

Die Veteranenrallye repräsentiert mit rund 70 Marken den gesamten Motorradbau der Vorkriegszeit. Dabei sind unter anderem Motorräder von Harley Davidson, Indian, BMW, Triumph, Terrot, Peugeot, NSU, DKW oder Douglas. "Aber wer kennt schon Moser, Bergmüller, Göricke, Radior, Ravat, oder Ostner Dresden?", fragt der Veranstalter. Insgesamt sind beim Veteranentreffen fast 30 „Über-Hundertjährige“ in Aktion zu sehen. Das älteste Motorrad, das die 129,6 Kilometer nach Lingen und zurück wagt, ist eine Humber von 1910. Die Fahrer und Fahrerinnen kommen aus sieben Nationen. Neben Deutschen machen Niederländer, Dänen, Schweizer, Österreicher, Belgier und Engländer die Rallye zu einem internationalen Treffen. Zur Veteranenrallye gibt der Automobilclub Ibbenbüren ein 48-seitiges Oldtimer-Magazin mit allen Startern und interessanten Geschichten rund um einzelne Fahrzeuge heraus. Es wird auch in Lingen zum Preis von 2 Euro verkauft.